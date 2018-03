Jugarán con robots desde preescolar

El secreto para que un niño aprenda es que sienta que está jugando y no memorizando. Que su destreza lo inspire a enfrentar un problema. Que busque sus propios métodos, y que su mente sea premiada cuando se dan los resultados en medio de sonrisas.

Ya luego vendrá la programación, la mecánica y el armado. Pero la raíz de la robótica se encuentra en un concepto fundamental: las matemáticas.

Las viejas y aburridas matemáticas de los padres ahora son divertidas cuando se motiva a los niños a encontrar la respuesta a un acertijo. Y si ese acertijo es mover una máquina, entonces todo es posible.

La Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco ha comenzado con un proyecto para llevar la robótica al nivel prescolar. Cuando los niños ni siquiera saben escribir su nombre.

Guillermo Manuel Rivera Aguilar, director de Pensamiento Lógico Matemático en la dependencia, mencionó que el proyecto comenzará el próximo mes de abril, una vez que concluya el Robomath Challenge.

La metodología será así de simple: “Van a programar mediante colores, sonidos y juegos”. Van a ver cómo funciona un mecanismo sistemático, “sin la necesidad de que lo entiendan mecánicamente”. Será más o menos así: ejecutarán comandos en un juego.

Los niños podrán ver qué pasa si el verde no coincide con el rojo. “Es probable que si los colores no coinciden, no pase nada. Pero si el verde coincide con el verde, puede que se encienda una luz en un tablero. Y eso ayuda a entender procesos lógicos”.

Los primeros en Latinoamérica

En el año 2015, la idea de llevar robótica a las aulas surgió como una idea de la propia industria. Las cúpulas empresariales alertaron a las autoridades de que, para el año 2020, la demanda de ingenieros iba a duplicarse.

“Cuando nos dicen eso, lo que podemos hacer es proyectar. Teníamos cinco años, cómo logramos impactar en la vida de niños de secundaria y preparatoria para estimular el gusto por las matemáticas”, se preguntaba Rivera Aguilar.

Jalisco será el primero en llevar clases de robótica a niños de preescolar en toda Latinoamérica. Así lo presume el propio secretario de Educación, Alfonso Gómez Godínez.

Esta estrategia nace porque, en menos de un año del programa en educación básica, los éxitos cosechados van desde una campeona internacional en diferentes competencias, como Olga Medrano; a toda una camada de niños que fueron a España, invitados por la Reina Letizia, para concursar y ganar diferentes medallas en la Ibérica de Robótica.

Esa es la inquietud por formar a los más pequeños, a los que ni siquiera saben leer o escribir. A motivar a los más pequeños, para que sus sonrisas se asomen cuando lleven un conjunto A al conjunto B y puedan generar un solo conjunto C.

Y quizá no lo entiendan ahora, pero de esos se trata. De que se rían. Y jueguen. Mientras sus padres cuentan los días para que llegue el futuro.

Esta noticia, patrocinada por Talent Land, ha sido elaborada por un colaborador de EL PAÍS.