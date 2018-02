Vodafone y Samsung cierran un acuerdo mundial para monitorizar el hogar inteligente

Vodafone y Samsung han llegado a un acuerdo estratégico mundial exclusivo para el desarrollo y lanzamiento de V-Home by Vodafone, una plataforma completa de un nuevo concepto definido como smarthome o servicios de hogar inteligente basados en Internet de las Cosas.

Los productos smarthome combinan la inteligencia de las redes de telecomunicaciones a dispositivos como detectores de humo, controladores de calor, cámaras de vídeo y frigoríficos para hacer del hogar un lugar más eficiente, automatizado y controlado. Los analistas estiman que en 2020 el número de dispositivos de hogares inteligentes será de 290 millones en los países en los que opera Vodafone, en comparación con los 45 millones que hay en la actualidad.

Con esta tecnología, dirigida a familias, se podrán recibir avisos de forma inmediata en sus smartphones de cualquier evento que se produzca en el hogar como detección de humo o escapes de agua y permite controlar mecanismos como las luces o la calefacción desde cualquier lugar.

Los nuevos servicios y productos V-Home by Vodafone permitirán a los clientes controlar desde el smartphone los dispositivos inteligentes de su hogar, compatibles con el ecosistema SmartThings de Samsung y V by Vodafone. Además, Vodafone creará nuevos servicios para facilitar a sus clientes la automatización del hogar, aprovechando por un lado el entorno abierto de Samsung SmartThings que permite interconectar una gran variedad de dispositivos y, por otro, la gran capilaridad de la red de Vodafone.

SmartThings es la plataforma para el IoT desarrollada por Samsung para centralizar y simplificar la forma en que los usuarios interactúan en un ecosistema abierto y conectado. A través de ese ecosistema, los usuarios podrán gestionar todos los dispositivos que usan en su vida cotidiana, ya sea en el hogar, en la oficina o incluso en el coche. V-Home by Vodafone estará disponible en España en primicia para un grupo seleccionado de clientes a partir de marzo. Su lanzamiento comercial por Vodafone España, previsto para esta primavera, será el primero en Europa. La operadora cobrará una cuota mensual por el servicio inferior a 10 euros, además del precio del kit, aunque no han desvelado los precios.

Tres kit con varios sensores

El primer producto en el que colaboran ambas compañías es el Starter Kit de V-Home by Vodafone, un sistema de monitorización del hogar, que también incluye servicios diseñados por Vodafone para que los usuarios puedan estar al tanto en tiempo real de lo que ocurre en su hogar y recibir avisos. El producto incluye Samsung SmartThings hub, un dispositivo compacto similar a un router que gestiona e interconecta los múltiples dispositivos inteligentes compatibles con SmartThings de Samsung.

También incluye una cámara de vídeo inalámbrica, una pequeña cámara de interior que dispone de detección de movimiento e infrarrojos para iluminar por la noche. Permite ver lo que está sucediendo en tiempo real y almacenar vídeos en la nube hasta 14 días, sin consumir datos de la tarifa móvil de Vodafone.

El Starter Kit permite monitorizar todo el hogar.

Otro dispositivo es el multisensor Samsung SmartThings, que se sitúa en una puerta o ventana para emitir una alerta inmediata si ésta se abre o si no se deja bien cerrada. También monitoriza cambios en la temperatura, enviando alertas si la habitación está muy fría o caliente. La Sirena Samsung SmartThings puede sonar hasta a 85 decibelios y emitir luz, mientras que la Alarm Assistant, creada y gestionada por Vodafone, proporciona un aviso inmediato a los Clientes, realizando hasta 6 contactos en 15 minutos cuando el sistema detecta un evento en el hogar. Estos avisos son notificaciones en la aplicación, SMS y llamadas de teléfono, incluso a los números que el cliente indique.

El V-Home Monitor permite configurar su sistema de monitorización del hogar en la app SmartThings, proporcionando una serie de reglas automáticas. Por ejemplo, que la cámara empiece a grabar cuando el sensor detecta que la puerta principal está abierta o que la sirena emita luz cuando la cámara detecte movimiento. Además, los usuarios pueden crear sus propias reglas para combinar los productos de “V-Home by Vodafone” de forma que se ajusten a sus necesidades. Por ejemplo, la habitación de un bebé podría equiparse con la cámara y el sensor de temperatura, una puerta con una cámara, las ventanas con sensores de movimiento, etcétera.

Además del Starter Kit, también estarán disponibles otros dos dispositivos para detección y automatización del hogar. Detection kit incluye un sensor de agua y otro de humo que se conecta con el resto de dispositivos del Starter Kit. Y Automation kit incluye un sensor de movimiento, un enchufe y una bombilla LED, que permite que se enciendan las luces o cualquier electrodoméstico conectado al enchufe cuando se desee.

V by Vodafone se lanzó el pasado mes de noviembre e incluye cuatro categorías de producto: V-Auto by Vodafone, un dispositivo que permite añadir las tecnologías IoT desarrolladas por Vodafone para algunos de los coches conectados más avanzados del mundo a la mayoría de los vehículos europeos fabricados desde 2002; V-Camera by Vodafone, una cámara de monitorización diseñada para sitios en los que no hay conexión inalámbrica; V-Pet by Vodafone, un rastreador de localización y actividad para perros y gatos; y V-Bag by Vodafone, un rastreador avanzado para maletas, bolsas y mochilas.