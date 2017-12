WhatsApp se cae en plena Nochevieja

Si durante un buen rato de esta tarde noche no has podido mandar ni has recibido ningún mensaje de WhatsApp, tranquilo, no era cosa tuya ni de tu teléfono. El servicio de mensajería utilizado diariamente por unos 1.000 millones de personas en todo el mundo se ha caído, sin que la plataforma haya dado explicaciones por el momento. La pérdida del servicio global apenas ha durado una hora, tiempo suficiente para que las redes sociales, especialmente Twitter, se llenaran de protestas, quejas y bromas de quienes esperaban usar este servicio para la lluvia de mensajes de despedida de 2017 y de felicitaciones por el 2018. Esta es la segunda vez que WhatsApp se cae de manera masiva en apenas un mes.

Mapa de la procedencia de los informes sobre la caída de WhatsApp (downdetector.com)

El servicio de mensajería dejó de funcionar a partir de las siete de la tarde, en un momento de gran flujo de mensajes. Downdetector informó del incidente y sobre cómo los informes por la caída del servicio tuvieron su pico máximo sobre las ocho de la tarde. Hacia las 20.30, los informes sobre el malfuncionamiento de WhatsApp volvieron a los niveles habituales. No obstante, algunos usuarios en medio mundo siguieron sufriendo fallos tanto en la recepción como en el envío de mensajes

Para estas fechas WhatsApp cae siempre, muchos mensajes, hasta de los que te saludan solo para estas fechas y después en todo el año ni te hablan — Lucas Castel (@Lucas_Castel) 31 de diciembre de 2017

La mayor parte de las quejas llegaron de España y del centro de Europa, pero también de Brasil, Chile o Colombia, y de algunos puntos de la costa oeste de Estados Unidos. La pérdida de servicio se ha producido en un día punta, en las horas previas a Nochevieja, cuando el intercambio de mensajes, vídeos y fotos es especialmente voluminoso, como cualquiera puede comprobar en su propio teléfono. Se estima que cada año se transmiten por este sistema unos 50.000 millones de mensajes.

El servicio ya dejó de funcionar el pasado 30 de noviembre en varios lugares del planeta. La anterior caída de la aplicación móvil en todo el mundo ocurrió el pasado día 3 de ese mismo mes. El fallo se extendió entonces desde las nueve de la mañana por varios países de Europa, Asia y América, especialmente en lugares como España, Reino Unido o Países Bajos, donde los problemas de funcionamiento fueron más acusados. El servicio se recuperó a partir de las 10.00 horas.

WhatsApp cuenta con mil millones de usuarios diarios. Tiene su sede en California (EE UU) y en 2014 fue adquirida por Facebook, la compañía fundada por Mark Zuckerberg, por unos diecinueve mil millones de dólares (más de 13.800 millones de euros).