Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 7 de abril

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

Consulta los números premiados del sorteo de este martes

El Cupón diario de la ONCE es uno de los juegos de lotería más esperados de cada noche, se ha convertido en todo un clásico que reparte multitud de premios, entre los que destaca el primero de 500.000 euros para el agraciado que tenga el número completo más la serie.

No es el único sorteo de la ONCE, los viernes el protagonista es el Cuponazo, mientras el fin de semana es el Sueldazo, por tanto, no hay día que la Organización Nacional de Ciegos Españoles no de la oportunidad de ganar alguno de sus premios millonarios.

Resultados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón de la ONCE de hoy martes 7 de abril son los siguientes:

Número: 58314

Serie: 037

Todos los premios

Estos son los premios en juego:

58314 serie 037 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

58314 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

5831 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

8314 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

583 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

314 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

58 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

14 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

5 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

4: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Prepara el Sorteo Extraordinario del Día de la Madre

Además de los sorteos habituales, la ONCE celebra las fechas especiales con sorteos especiales como es el del Día de la Madre, que reparte el domingo 3 de mayo un primer premio de 17 millones de euros a los afortunados que cuenten con el número premiado.

Para probar suerte con este juego, se pueden adquirir los décimos en la página web oficial de JuegosOnce.es y en puntos de venta autorizados.