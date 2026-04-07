Euromillones: sorteo del martes 7 de abril

El Euromillones es un sorteo que se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes.

Loterías y Apuestas del Estado reparte un bote de 92 millones de euros en el Euromillón

El Euromillones es una lotería que se celebra en varios países europeos, entre los que destacan España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde su lanzamiento en 2004, ha acumulado varios botes importantes y ha repartido millones de euros en sus sorteos.

Bote Euromillones

En cuanto a los premios, cuenta con un total de 13 categorías, que se distribuyen desde las que requieren acertar solo dos números para ser premiado hasta aquellas en la que se necesitan los cinco números principales junto a las dos estrellas.

Todos los premios

1ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado

2ª Categoría (5 números + 1 estrella)

3ª Categoría (5 números)

4ª Categoría (4 números + 2 estrellas)

5ª Categoría (4 números + 1 estrella)

6ª Categoría (3 números + 2 estrellas)

7ª Categoría (4 números)

8ª Categoría (2 números + 2 estrellas)

9ª Categoría (3 números + 1 estrella)

10ª Categoría (3 números)

11ª Categoría (1 número + 2 estrellas)

12ª Categoría (2 números + 1 estrella)

13ª Categoría (2 números)

¿Cómo es el juego del Euromillones?

Para participar, cada apuesta requiere seleccionar cinco números entre el 1 y el 50, además de dos estrellas del 1 al 12. La elección puede hacerse manualmente o mediante una combinación automática generada por el sistema.

A esto se suma “El Millón”, un sorteo complementario exclusivo para los jugadores de España, mediante el cual un único código puede convertir al ganador en millonario de manera instantánea.

Horario y dónde ver el sorteo

El sorteo del Euromillones se celebra cada martes y viernes a las 21:00 horas, y puede seguirse en directo a través de la página web oficial de SELAE.