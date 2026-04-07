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Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del martes 7 de abril

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.
El País
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Madrid -
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LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.

El Juego de la Bonoloto

Para participar, cada persona debe escoger seis números del 1 al 49. Esta selección puede hacerse manualmente o mediante la opción automática disponible en las administraciones de lotería.

Existen dos modalidades de apuesta:

  • Apuesta simple: consiste en elegir exactamente seis números.
  • Apuesta múltiple: permite ampliar la jugada seleccionando hasta 11 números, generando más combinaciones.

En cada extracción se obtienen seis números principales, un número complementario y un número de reintegro, que sirven para determinar las diferentes categorías de premios.

¿Cuáles son los Premios?

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

1ª categoría (6 aciertos)

2ª categoría (5 aciertos + número complementario)

3ª categoría (5 aciertos)

4ª categoría (4 aciertos)

5ª categoría (3 aciertos)

Reintegro.

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo?

El sorteo se celebra todos los días a partir de las 21:30 horas. Puede seguirse en directo desde la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde también se publican los resultados al finalizar. Asimismo, los números premiados pueden consultarse en la página web de EL PAÍS.

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