Viaje en el legendario The Ghan, el tren transcontinental para visitar el norte de Australia

Australia es uno de los destinos favoritos de los viajeros de EL PAÍS Viajes, un país fascinante que invita a la contemplación y al asombro. Cuenta, por un lado, con la sofisticación urbana de Melbourne y Sidney y, por el otro, con la espiritualidad del Uluru, los cañones de Kings Canyon, la biodiversidad de Kakadu y las aguas turquesas de Cairns. Es decir, es un destino para contemplar la naturaleza en todos sus estados posibles, desde el bosque tropical hasta el desierto, pero sin dejar de lado la cultura urbana. El silencio del Outback —como se conoce al interior semiárido de Australia— contrasta con la exuberancia de la selva tropical y con sus ciudades más pobladas. Y es aquí donde vamos a detenernos…

Tras 97 años de travesía, es en Australia donde se encuentra uno de los trenes más legendarios del mundo: The Ghan. Es cierto que este tren y su viaje nada tiene que ver hoy con el que empezó siendo en 1929, pero, sin embargo, sigue teniendo algo muy especial que evoca absolutamente el espíritu transfronterizo.

Con casi un siglo de historia es uno de los trenes más famosos del mundo. The Gan

Un breve repaso de su historia

Mucho ha cambiado desde 1929, y hoy The Ghan ofrece mucho más que el transporte entre las ciudades de Adelaida y Darwin, y viceversa. Pero en su origen, el Expreso Afgano (The Afghan Express), como se le bautizó, fue creado no para el viaje por placer, sino para trasladar a los camelleros pioneros que abrieron un camino hacia el Centro Rojo de Australia hace más de 150 años; la línea original de The Ghan seguía la ruta del explorador John MacDouall Stuart.

Hasta principios del siglo XX, los camelleros contribuyeron significativamente a la economía del país, transportando mercancías, correo, agua y herramientas a los pueblos remotos del centro del país, contribuyendo al desarrollo de importantes proyectos de infraestructura, como el telégrafo y a la construcción de líneas ferroviarias. Poco antes de su inauguración, la Commonwealth se comprometió a construir una línea ferroviaria de Adelaida a Darwin para conectar los casi 3.000 kilómetros entre el sur y el norte de Australia. Su primer viaje se hizo realidad el 4 de agosto de 1929, transportando a 100 pasajeros y suministros con destino a la remota ciudad de Stuart, que posteriormente se llamaría Alice Springs. El viaje duraría dos días.

Las vistas de Coober Pedy. The Ghan Gallery

Obviamente, aquellos primeros trayectos tuvieron muchas dificultades. Estamos hablando de un lugar inhóspito, y aquel tren era de vapor y a menudo se debía enfrentar a condiciones climáticas extremas, como inundaciones y calor intenso. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en la causa como transporte militar, y fue en los años 80 del pasado siglo cuando finalmente consiguió su propósito: conectar Adelaida con Darwin. El Ghan emprendió su viaje transcontinental inaugural el 1 de febrero de 2004. En 2019 ya llegó a cubrir, por fin, los 2.979 kilómetros. En este magnífico viaje se suceden paisajes espectaculares y diversos, desde las llanuras del sur de Australia, con sus pastos, a los rojos de las cordilleras MacDonnell y los verdes tropicales de Katherine y Darwin.

En 2026, The Ghan es un equilibrio perfecto entre comodidad y aventura, algo que nadie hubiera pensado en el momento de su creación, claro. Con 773 metros de longitud y una velocidad media de 85 kilómetros por hora, cuenta con 36 vagones y 283 camas a bordo. Su trayecto, con varias paradas, puede durar hasta 54 horas dependiendo de las necesidades del viajero.

Las cabinas de The Ghan, confort para aventureros en el desierto rojo de Australia. The Ghan Gallery

Un viaje y un destino inolvidable

La experiencia empieza tan solo con subirse a los elegantes vagones del tren. Además, cuenta con varias categorías, y este mismo año ha incorporado varias suites para hacer la experiencia algo más lujosa si cabe. El paisaje y sus vistas se acompañan de una buena gastronomía y la posibilidad de hacer paradas en el trayecto, lo que llaman “experiencias fuera del tren”, como, por ejemplo, realizar un tranquilo crucero por el río Katherine, visitar la ciudad subterránea de Coober Pedy o el espectacular Kanku-Breakaways Conservation Park.

El viaje se puede realizar en cuatro, tres o dos días, dependiendo de la ruta escogida, porque es bidireccional. Por ejemplo, el viaje completo de cuatro días desde Darwin a Adelaida explora las maravillas del vasto interior de Australia. De abril a octubre, la aventura muestra el verdadero significado del interior australiano, explorando en el trayecto lugares como Katherine y Alice Springs, Manguri y Coober Pedy, antes de llegar al destino final, Adelaida.

Un desayuno a bordo.

El itinerario de EL PAÍS Viajes: una oportunidad para conocer Australia

Si estás pensando en que The Ghan tiene que ser tu aventura del año, estás de suerte. EL PAÍS Viajes realizará en el mes de octubre un viaje a Australia que está hecho a medida para aquellos que deseen conocerlo en primera persona. Hong Kong y Australia, de las luces al Outback en el mítico The Ghan es un itinerario que partirá desde España el día 30 de octubre y que durará 22 días. ¿Cómo será el viaje? Se iniciará en Hong Kong para, posteriormente, viajar a Melbourne. Después, el viaje continuará por lugares míticos de Australia como la Great Ocean Road, el Ayers Rock, conocido tradicionalmente como Uluru, y Kings Canyon. Será en Alice Springs, concretamente en su estación de tren, donde se iniciará el trayecto de The Ghan con dirección a Darwin. El día 10 de noviembre de 2026, los viajeros empezarán su aventura a bordo con un almuerzo inolvidable mientras las escenas matutinas del Outback pasan ante sus ojos.

Increíble, ¿verdad? Habrá una parada en Katherine, donde un autobús los llevará hasta el parque nacional Nitmiluk para disfrutar de un espectacular paseo en barco por la escarpada y salvaje garganta del mismo nombre. Después, el tren continuará su viaje hacia Darwin, con un delicioso almuerzo servido a bordo, llegando a la exótica ciudad tropical al anochecer. Allí se visitarán los principales lugares del Territorio del Norte de Australia. Y, por supuesto, el parque nacional Kakadu, que no solo es la mayor reserva natural de Australia, sino que también tiene un enorme valor cultural debido a sus asombrosas pinturas rupestres indígenas. Es un sitio declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. En Nourlangie Rock, los aborígenes dejaron su huella hace más de 20.000 años.

El parque nacional de Nitmiluk. The Ghan Gallery

El viaje prosigue al amanecer en un tranquilo paseo en barco por la romántica laguna Yellow Waters. Loros coloridos, milanos silbadores y otras aves exóticas darán la bienvenida, y tal vez también algún cocodrilo de agua salada. El interesante Warradjan Aboriginal Cultural Centre, además de ofrecer un agradable ambiente climatizado, es una fuente de conocimiento fascinante. Después, habrá una parada más en el parque nacional, la roca de Ubirr con sus pinturas rupestres de miles de años de antigüedad y unas vistas espectaculares.

The Ghan terminará para los viajeros, pero la aventura continuará en Cairns, en la costa tropical noreste. Ese será el último día del itinerario que guiará todo un aventurero, Pío Cabanillas, abogado y fotógrafo profesional que lleva el viaje en sus venas. En la actualidad, es Fellow de la Royal Geographical Society, presidente de la Agrupación de Geografía y Viajes del Ateneo de Madrid, miembro del Consejo Editorial del Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte (Fundación Uría) y miembro de la EFA (European Film Academy). Pero por encima de todo, es fotógrafo autodidacta y apasionado por la fotografía documental, específicamente por la exploración de la naturaleza en su multiplicidad de colores y formas. Así que nadie como él para adentrarse en el territorio más desértico y auténtico de Australia. ¿Quieres sumarte a esta aventura?

