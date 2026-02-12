Más allá de la Venecia turística: una ruta por la región del Prosecco

La región del Prosecco es heredera de uno de los primeros itinerarios del vino de Italia. La recorremos con un plan hecho a medida por EL PAÍS Viajes

Italia es un país bellísimo que, además, podemos explorar de forma accesible y en cualquier momento del año, porque está a tiro de piedra de España. Sin embargo, si buscamos salir de los circuitos turísticos y de las grandes ciudades más conocidas, como Roma o Venecia, podemos perdernos sin saber qué ruta hacer. En EL PAÍS Viajes hemos creado un itinerario a medida para conocer una de las regiones vinícolas con más prestigio de Europa: la legendaria Strada del Prosecco.

Entre colinas ondulantes y viñedos infinitos, descubrirás el alma de uno de los vinos espumosos más prestigiosos del mundo. Cada rincón es una experiencia sensorial: degustaciones de vinos que son auténticas joyas enológicas, maridajes con la más refinada cocina local y encuentros con productores cuya pasión se refleja en cada burbuja.

En este viaje, vamos a descubrir joyas ocultas como Follina, con su abadía milenaria; Pieve di Soligo, corazón palpitante de la ruta; y el propio Cison di Valmarino, donde el tiempo parece detenerse. Este recorrido es mucho más que una escapada: es un viaje sensorial que combina patrimonio Unesco, hospitalidad italiana atemporal y la magia de un territorio que vive para celebrar la vida.

Conegliano Valdobbiadene, en la región de Treviso. Conegliano Valdobbiadene (Alamy Stock Photo)

La Strada del Prosecco: 90 kilómetros de encanto

La Strada del Prosecco, o ruta del Prosecco, es un recorrido de más de 90 kilómetros que atraviesa un territorio rico de encanto entre valles, pueblos y ciudades marcadas por el vino y su tradición. Conocida popularmente como La Ruta del Vino Prosecco y las Colinas de Conegliano Valdobbiadene, es uno de los circuitos vinícolas más antiguos de Italia, inaugurado el 10 de septiembre de 1966. Este se complementa con otras tres rutas temáticas que llevan al descubrimiento de las numerosas atracciones históricas y artísticas de la zona. La habitan antiguos castillos, villas aristocráticas, monumentos remotos, edificios sagrados y antiguas fuentes termales. Conegliano, Pieve di Soligo, Valdobbiadene y Vittorio Veneto, junto a los viñedos, son las principales paradas que debe contemplar cualquier viajero cuando visita el lugar.

En 2019, Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene fue inscrita en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco por su paisaje y por la cultura donde los enólogos han contribuido a crear un entorno único. Ubicada en el noreste de Italia, esta zona se caracteriza por colinas, ciglioni —pequeñas parcelas de vides en estrechas terrazas cubiertas de hierba—, bosques, pequeños pueblos y tierras de cultivo que son perfectas para la producción del Prosecco. “Desde el siglo XVII, el uso de ciglioni ha creado un particular paisaje en damero, compuesto por hileras de vides paralelas y verticales a las laderas. En el siglo XIX, la técnica de conducción de las vides, la bellussera contribuyó a las características estéticas del paisaje”, detalla la Unesco.

Las colinas del Prosecco, Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. StevanZZ (Alamy Stock Photo)

Cómo y cuándo visitarla este año

La Strada del Prosecco se encuentra ubicada en la región del Véneto, en la provincia de Treviso. Para llegar, la forma más sencilla es viajando primero a Venecia, y, desde allí, comenzar a recorrer los distintos pueblos y viñedos. Así lo harán los viajeros de EL PAÍS Viajes en el itinerario Venecia y la ruta del prosecco, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre y una duración de seis días. El viaje ha sido perfeccionado por el ojo de Lola Bernabé, más conocida en redes sociales como Loleta: fotógrafa, escritora, bloguera y cocinera en Canal Cocina, además de una auténtica enamorada de Italia.

Ella acompañará al grupo durante todo el itinerario, que empezará recorriendo las calles de Venecia. Antes de partir, dará tiempo para visitar la mítica plaza de San Marcos y sus alrededores, descubriendo historias y secretos que han dado forma a la Serenissima. También dos joyas arquitectónicas: la majestuosa Basílica de San Marcos y el imponente Palacio Ducal, símbolo del poder veneciano y guardián de intrigas centenarias.

Al día siguiente, el circuito tendrá una salida en lancha privada hacia Conegliano, puerta oriental de las Colinas del Prosecco (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco). “Realizaremos una breve parada en Treviso para un paseo guiado y un obligado “espresso” en la Piazza dei Signori”, explican desde la organización del viaje. En Conegliano, la localidad más conocida del área del Prosecco Superiore DOCG, habrá que pasear por su encantador centro histórico con edificios con frescos y soportales, y visitar el castillo de Conegliano para disfrutar de vistas panorámicas y de su museo cívico. El principal monumento de Conegliano es la catedral de San Leonardo, cuya estructura permanece cubierta por la portada de la Sala dei Battuti, una congregación muy activa en la ciudad en la época medieval tardía.

El Castello di Susegana. Richard Semik (Alamy Stock Photo)

Ese mismo día se inicia el recorrido por la escénica Strada del Prosecco. Entre viñedos ondulantes y pueblos en las colinas, realizaremos un alto en el camino, concretamente en la parroquia de San Pietro di Feletto, que data de la Edad Media, donde visitaremos sus frescos antiguos. Posteriormente, el viaje continúa hasta Valdobbiadene, el corazón del prosecco DOCG, para visitar a destacados productores como Villa Sandi, con recorridos guiados que muestran su arquitectura elegante y vinos espumosos, y Nino Franco, una bodega familiar con catas de estilos refinados de prosecco. Por la tarde, habrá una visita guiada a la Abadía de Follina (Abbazia di Santa Maria), una abadía cisterciense serena y bellamente conservada. Follina es, además, uno de los pueblos más bellos del Véneto, y, aunque el alma del pueblo es su abadía, también tiene un bello enclave urbano con varios palacios históricos de gran valor, como el Palazzo Barberis.

Con la mochila cargada de quesos, vino y embutidos, la ruta se detiene en el Molinetto della Croda en Refrontolo, un antiguo molino de agua enclavado en el bosque.

El último día del viaje está dedicado al imponente Castello di Susegana, una fortaleza medieval del siglo XIII que se alza majestuosa entre viñedos y colinas. Fue el antiguo bastión de la poderosa familia Collalto, y gracias a que está muy bien conservado nos transporta a la nobleza y poder de la aristocracia del Véneto. Aunque esté en ruinas, también merece la pena visitar el Castello di Collalto, hogar ancestral de los Condes de Collalto. Sus torres y murallas se asoman sobre el valle del Piave, evocando historias de batallas medievales, linajes aristocráticos y un legado profundamente ligado a la tradición vinícola de la región.

