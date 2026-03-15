Gordo de la Primitiva: sorteo del domingo 15 de marzo

El Gordo de La Primitiva

El sorteo de este domingo se juega por un bote de 6,5 millones de euros

El sorteo del Gordo de La Primitiva de SELAE se juega de forma semanal y cada domingo reparte millones de euros en premios. Es la última oportunidad de cada semana de convertirse en uno de los agraciados con los premios millonarios.

Este sorteo lleva vigente de 1993, año en el que comenzó a sortearse de forma mensual, cuatro años más tarde pasó a ser un sorteo semanal y ha mantenido el formato hasta hoy en día.

Los premios que reparte se distribuyen en diferentes categorías, entre las que destacan la primera categoría, que tiene una cantidad mínima garantizada de cinco millones de euros, aunque puede acumular botes millonarios.

Este domingo, el bote acumulado en el sorteo del Gordo de La Primitiva es de 6,5 millones de euros.

Resultados de el Gordo de la Primitiva

Los números premiados del Sorteo de la Bonoloto de este domingo 15 de septiembre han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 30, 21, 11, 13, 26

Nº clave: 5

Reparto de premios de El Gordo de La Primitiva

El Gordo de La Primitiva reparte el 55% del total de la recaudación, distribuyéndose de la siguiente manera:

1ª Categoría (5+1): acertando los 5 números de la combinación ganadora más el Reintegro.

2ª Categoría (5+0): acertando los 5 números de la combinación ganadora.

3ª Categoría (4+1): acertando 4 números de la combinación ganadora más el reintegro.

4ª Categoría (4+0): acertando 4 números de la combinación ganadora.

5ª Categoría (3+1): acertando 3 números de la combinación ganadora más el reintegro.

6ª Categoría (3+0): acertando 3 números de la combinación ganadora.

7ª Categoría (2+1): acertando 2 números de la combinación ganadora más el reintegro.

8ª Categoría (2+0): acertando 2 números de la combinación ganadora.

La normativa de Loterías y Apuestas del Estado

Una vez concluidos los sorteos del día, se podrán comprobar los números premiados en la página web oficial de SELAE y en la sección de Sorteos de EL PAÍS.

Si resultas premiado con alguno de los premios del sorteo será necesario tener en cuenta la normativa de Loterías y Apuestas del Estado para obtener las cantidades premiadas.