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Sorteos
ONCE

Sueldazo de la ONCE: comprobar sorteo del domingo 15 de marzo

Los premios del Sueldazo Fin de Semana se componen de 8 categorías de premios, cuya cuantía es fija para cada sorteo

Sueldazo fin de semana domingo 15 marzo 2026
El País
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Este domingo 15 de marzo la ONCE sortea el Sueldazo de la ONCE. Los ganadores de este sorteo podrán obtener un sueldo de 5.000 € al mes durante 20 años y 300.000 € al contado.

Sueldazo fin de semana cupon

Resultados del Sueldazo

El número premiado en el sorteo del Sueldazo de la ONCE de hoy domingo 15 de marzo de 2026 ha sido el 04470 de la serie 030

Además, las siguientes cuatro combinaciones han sido premiadas con sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años:

  • Primer premio adicional: 62327 Serie: 018
  • Segundo premio adicional: 47727 Serie: 036
  • Tercero premio adicional: 95393  Serie: 013 
  • Cuarto premio adicional: 27805  Serie: 015

Premios del Sueldazo de Fin de Semana

  • 1 premio de 300.000 € más 5.000 € al mes durante 20 años a las 5 cifras y serie del número ganador (1ª extracción).
  • 54 premios de 20.000 € a las 5 cifras del número ganador.
  • 495 premios de 200 € a las 4 últimas cifras.
  • 4.950 premios de 30 € a las 3 últimas cifras.
  • 49.500 premios de 4 € a las 2 últimas cifras.
  • 495.000 premios de 2 € a la última cifra.
  • 4 premios de 2.000 € al mes durante 10 años a las 5 cifras y serie de la 2ª a la 5ª extracción.
  • 216 premios de 400 € a las 5 cifras de la 2ª a la 5ª extracción.

¿Cómo puedo jugar al Sueldazo de Fin de Semana?

El Sueldazo de Fin de Semana es uno de los sorteos más simples, solo tienes que comprar el cupón con el número que más te gusta. Si lo haces online, tienes que elegir un número aleatorio al azar para el próximo sorteo. Si lo prefieres, puedes escoger una fecha de sorteo específica y un número o terminación concreta.

Una vez que hayas seleccionado tus opciones preferentes, haz clic en el botón “Buscar” para encontrar tu cupón y lo compras a través de la página web.

Horario y cómo comprobar los números premiados

El sorteo se celebra a las 21:25 horas y, una vez concluido, se pueden comprobar todos los números premiados a través de la página web oficial de JuegosOnce.es y en la página web de EL PAÍS.

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