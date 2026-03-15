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Bonoloto: comprobar sorteo del domingo 15 de marzo

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo

Bonoloto
El País
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Madrid -
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Este domingo 15 de marzo SELAE pone broche de oro a los sorteos de la semana de la mano de Bonoloto y El Gordo de La Primitiva, dos de los clásicos de los juegos de lotería en España.

¿Conoces todos los premios de la Bonoloto?

Este sorteo, que se celebra de lunes a domingo, cuenta con varias categorías de premios que se distribuyen de la siguiente forma:

  • 1.ª categoría: 6 aciertos
  • 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
  • 3.ª categoría: 5 aciertos
  • 4.ª categoría: 4 aciertos
  • 5.ª categoría: 3 aciertos
  • Reintegro: acierto del número de reintegro

Las cantidades premiadas variarán en función de los aciertos con los que cuente cada uno de los agraciados.

Así funciona el juego

Este tipo de juego se caracteriza por ser diferente a los sorteos de cupones diarios y funciona a través de apuestas. Se deben seleccionar un mínimo de 6 números para cada apuesta, si se escoge una apuesta simple, o hasta 11 números (solo cinco en cada apuesta) si se opta por las apuestas múltiples.

El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €, lo que significa que debes incluir al menos dos apuestas si tu boleto participa en un único sorteo.

Resultados de la Bonoloto

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este domingo 15 de marzo han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 02, 20, 24, 30, 36, 47
  • El complementario: 22
  • El reintegro: 2

Si eres uno de los agraciados debes contar con la normativa de SELAE para poder cobrar tus premios.

Otros Sorteos

gordo de la primitiva

Gordo de La Primitiva

Sueldazo fin de semana ONCE

Sueldazo

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