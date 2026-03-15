Bonoloto: comprobar sorteo del domingo 15 de marzo
El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo
Este domingo 15 de marzo SELAE pone broche de oro a los sorteos de la semana de la mano de Bonoloto y El Gordo de La Primitiva, dos de los clásicos de los juegos de lotería en España.
¿Conoces todos los premios de la Bonoloto?
Este sorteo, que se celebra de lunes a domingo, cuenta con varias categorías de premios que se distribuyen de la siguiente forma:
- 1.ª categoría: 6 aciertos
- 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario
- 3.ª categoría: 5 aciertos
- 4.ª categoría: 4 aciertos
- 5.ª categoría: 3 aciertos
- Reintegro: acierto del número de reintegro
Las cantidades premiadas variarán en función de los aciertos con los que cuente cada uno de los agraciados.
Así funciona el juego
Este tipo de juego se caracteriza por ser diferente a los sorteos de cupones diarios y funciona a través de apuestas. Se deben seleccionar un mínimo de 6 números para cada apuesta, si se escoge una apuesta simple, o hasta 11 números (solo cinco en cada apuesta) si se opta por las apuestas múltiples.
El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €, lo que significa que debes incluir al menos dos apuestas si tu boleto participa en un único sorteo.
Resultados de la Bonoloto
Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este domingo 15 de marzo han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 02, 20, 24, 30, 36, 47
- El complementario: 22
- El reintegro: 2
Si eres uno de los agraciados debes contar con la normativa de SELAE para poder cobrar tus premios.
Otros Sorteos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.