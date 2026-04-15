La reacción de Raphinha tras la eliminación en el Metropolitano: acusa al árbitro de robo, manda un mensaje a la afición y pide disculpas

La frustración y enfado recorrió el FC Barcelona tras caer eliminado de la Champions en el Metropolitano. Algunos, como Lamine Yamal, mandaron un mensaje de resiliencia y promesa a la afición. Otros, aceptaron el desenlace de la eliminatoria, pero también apuntaron al arbitraje.

Raphinha, lesionado con Brasil, saltó al césped a consolar a sus compañeros al acabar la vuelta de cuartos de final ante el Atlético de Madrid. Mientras el equipo azulgrana agradecía el apoyo de su afición en el Metropolitano, el delantero se dirigió a la grada colchonera entre varios gestos aludiendo a que el Atlético caería eliminado en la próxima ronda europea. Este miércoles, a través de un comentario de Instagram en la cuenta de Dazn, ha dado explicaciones y pedido disculpas: “Pido disculpas por mi gesto, el cual no se corresponde con mis valores ni con mi carácter. Fue un acto cometido en un momento de tensión, en respuesta a un aficionado que me estaba faltando al respeto”.

No fue el único momento en el que el brasileño evidenció su enfado. Tras el encuentro, lo hizo con el arbitraje ante los micrófonos. “Para mí fue un partido robado. Creo que el arbitraje tuvo muchos problemas. Es increíble las decisiones que toman. No sé cuántas faltas hizo el Atlético de Madrid y el árbitro no mostró ninguna tarjeta amarilla. Quiero entender realmente su miedo de que el Barcelona llegue a ganar”, arremetió Raphinha.

No fue el único que cargó contra los árbitros; también se encendió Joan Laporta. “En primer lugar, quiero felicitar al Atlético por el pase a semifinales”, se arrancó el presidente electo del Barça en las instalaciones del Torneo Conde Godó ante los medios. “Pero eso no quita que el arbitraje de ayer, tanto el de campo, como el del VAR, fue una vergüenza. Es intolerable lo que nos han hecho”, denunció Laporta, que recalcó que el Barça se ha visto “perjudicado” tanto en la ida y la vuelta de la eliminatoria —en la que los azulgranas se quedaron con 10 por partida doble— por las decisiones arbitrales.

“Nos expulsaron un jugador cuando Koundé podía llegar perfectamente a la pelota y, por lo tanto, no era el último hombre Eric [García]. El árbitro pitó la amarilla, y el VAR le hizo rectificar. Otra decisión equivocada. El gol de Ferran era gol, el penalti a Olmo era penalti. La agresión a Fermín valoradla como queráis, pero era intolerable, porque le han abierto toda la parte de arriba del labio. Y ni tarjeta. Esto no es admisible”, remarcó el presidente electo enumerando las jugadas polémicas de este martes en el Metropolitano.

También aprovechó para recordar el primer encuentro de la eliminatoria en el Camp Nou. “Ya en el partido de ida no nos pitaron un penalti de libro, y además nos expulsaron a un jugador cuando era una tarjeta amarilla: Giuliano no tenía la pelota controla. El árbitro pitó bien, pero el VAR le hizo rectificar, y nos perjudicó mucho”, rememoró el presidente electo.

Tras aquel encuentro, el Barça presentó una queja formal ante la UEFA por un penalti no señalado después de que Marc Pubill tocase el balón con la mano dentro del área en un saque de puerta. La máxima institución europea del fútbol, por su parte, rechazó la queja, y declaró que la reclamación era “inadmisible”. “Ahora el Barça está pidiendo explicaciones por ello”, contestó Laporta, que también confirmó que la entidad azulgrana volverá a presentar otra reclamación por las decisiones arbitrales de este martes.

Entre la queja y el enfado, emerge la promesa de Lamine, erigido como líder. “Lo dimos todo, pero no fue suficiente. Esto es solo una parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar, y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción”, publicó el joven 10 azulgrana en sus redes sociales. “Mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre siempre se cumple… y la traeremos a Barcelona”, cerró Lamine. Una promesa que recuerda a la del año pasado, cuando el Barça cayó ante el Inter y se quedó a las puertas de disputar su primera final de la Champions 2015. Esta vez, volvió a quedarse en la orilla.