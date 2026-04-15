El TSJCV propone renovar seis meses el refuerzo para el juzgado de Catarroja que investiga la dana

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha aprobado en su reunión de este miércoles elevar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una propuesta para renovar otros seis meses el refuerzo judicial con que cuenta la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, que instruye la causa por la gestión de la dana. Una causa que dirige la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

La medida de apoyo, vigente hasta el próximo 30 de junio, consiste en una comisión de servicio por la que una jueza asume el funcionamiento ordinario del órgano judicial, de forma que la magistrada titular pueda dedicarse en exclusiva a la instrucción de las diligencias previas 692/2024. La Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y magistrados de la Comunidad Valenciana ha adoptado este acuerdo después de que la magistrada haya prorrogado el plazo de instrucción del procedimiento otros seis meses, a partir del próximo 30 de abril, con informe favorable del Ministerio Fiscal y sin oposición de ninguna de las partes.

Paralelamente a la propuesta de prórroga del refuerzo judicial, el secretario de gobierno iniciará las gestiones oportunas con el Ministerio de Justicia para logar que la letrada de la Administración de Justicia (LAJ) asignada como refuerzo a esa causa sea prorrogada en sus funciones otros seis meses.

Por último, la Sala de Gobierno del TSJCV destaca en su acuerdo de hoy “la especial transcendencia” que tiene para el “adecuado funcionamiento” de este órgano judicial la continuidad de los refuerzos de funcionarios. En esta línea, a la vista del comunicado emitido recientemente por la Conselleria de Justicia, confía en que se “adopten las medidas necesarias para garantizar dicha continuidad, preferentemente mediante el mantenimiento del mismo personal, evitando interrupciones a partir del 30 de junio”.