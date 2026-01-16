Bonoloto: comprobar sorteo del viernes 16 de enero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

El sorteo de Bonoloto de este viernes se juega por un bote de 2,5 millones de euros

El sorteo de la Bonoloto de esta noche ofrece una nueva oportunidad para que los jugadores prueben suerte y opten a premios que pueden cambiarles la vida.

Con una mecánica sencilla, a través del sistema de bombos múltiples, la Bonoloto se ha consolidado como uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado, celebrándose de lunes a sábado y atrayendo a miles de participantes cada día.

En el sorteo de Bonoloto de ayer jueves no hubo acertantes de primera ni de segunda categoría.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este viernes 16 de enero de 2026 han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 4, 10, 36, 37, 42, 46

El complementario: 34

El reintegro: 1

Premios de la Bonoloto

La Bonoloto reparte premios en seis categorías, además del reintegro:

1ª categoría (6 aciertos): Premio acumulado del bote.

2ª categoría (5 aciertos + complementario): Premio variable según recaudación y número de acertantes.

3ª categoría (5 aciertos): Premio variable.

4ª categoría (4 aciertos): Premio fijo de aproximadamente 35 €.

5ª categoría (3 aciertos): Premio fijo de 4 €.

Reintegro: Devolución del importe jugado (1 € por apuesta).

Los premios de las tres primeras categorías dependen del número de acertantes y del fondo destinado a premios, mientras que las categorías inferiores tienen importes fijos.

Comprobar los resultados y cobrar tu premio

Los resultados del sorteo pueden consultarse en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, en puntos de venta autorizados o a través de su app móvil.

Además, recuerda que en EL PAÍS te contamos los resultados de los principales sorteos de lotería diarios en nuestra sección de Sorteos.

En caso de resultar premiado, los importes inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse directamente en cualquier administración de loterías, mientras que los premios de mayor cuantía deben gestionarse en entidades bancarias colaboradoras, previa identificación del ganador.