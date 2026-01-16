Euromillones: sorteo del viernes 16 de enero
Este sorteo se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes
El Euromillones es un juego de lotería organizado de manera conjunta por varios países europeos, entre los que se encuentran España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde su puesta en marcha en 2004, este sorteo ha generado numerosos botes de elevada cuantía y ha distribuido millones de euros en premios a lo largo de su trayectoria.
Categorías de premios
El Euromillones contempla un total de 13 categorías de premios, que abarcan desde aquellas que requieren acertar únicamente dos números, hasta la categoría superior, en la que es necesario acertar los cinco números principales junto con las dos estrellas:
- 1.ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado
- 2.ª Categoría (5 números + 1 estrella)
- 3.ª Categoría (5 números)
- 4.ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
- 5.ª Categoría (4 números + 1 estrella)
- 6.ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
- 7.ª Categoría (4 números)
- 8.ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
- 9.ª Categoría (3 números + 1 estrella)
- 10.ª Categoría (3 números)
- 11.ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
- 12.ª Categoría (2 números + 1 estrella)
- 13.ª Categoría (2 números)
Funcionamiento del juego
El sorteo se basa en un sistema de apuestas. En cada apuesta, el participante debe seleccionar cinco números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12. Esta elección puede realizarse de manera manual, o bien mediante el modo aleatorio, permitiendo que el sistema determine automáticamente la combinación de números.
Los jugadores en España cuentan, además, con la posibilidad de participar en “El Millón”, un sorteo complementario exclusivo para los boletos adquiridos dentro del territorio español.
Horario y dónde seguir el sorteo
El sorteo del Euromillones se celebra los martes y viernes a partir de las 21:00 horas, y puede seguirse en directo a través de la página web oficial de SELAE.
Otros sorteos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.