Euromillones: sorteo del viernes 16 de enero

Este sorteo se juega dos veces a la semana, los martes y los viernes

Euromillones sorteo viernes 16 enero 2026
Madrid -
El Euromillones es un juego de lotería organizado de manera conjunta por varios países europeos, entre los que se encuentran España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Desde su puesta en marcha en 2004, este sorteo ha generado numerosos botes de elevada cuantía y ha distribuido millones de euros en premios a lo largo de su trayectoria.

Categorías de premios

El Euromillones contempla un total de 13 categorías de premios, que abarcan desde aquellas que requieren acertar únicamente dos números, hasta la categoría superior, en la que es necesario acertar los cinco números principales junto con las dos estrellas:

  • 1.ª Categoría (5 números + 2 estrellas): Bote acumulado
  • 2.ª Categoría (5 números + 1 estrella)
  • 3.ª Categoría (5 números)
  • 4.ª Categoría (4 números + 2 estrellas)
  • 5.ª Categoría (4 números + 1 estrella)
  • 6.ª Categoría (3 números + 2 estrellas)
  • 7.ª Categoría (4 números)
  • 8.ª Categoría (2 números + 2 estrellas)
  • 9.ª Categoría (3 números + 1 estrella)
  • 10.ª Categoría (3 números)
  • 11.ª Categoría (1 número + 2 estrellas)
  • 12.ª Categoría (2 números + 1 estrella)
  • 13.ª Categoría (2 números)

Funcionamiento del juego

El sorteo se basa en un sistema de apuestas. En cada apuesta, el participante debe seleccionar cinco números del 1 al 50 y dos estrellas del 1 al 12. Esta elección puede realizarse de manera manual, o bien mediante el modo aleatorio, permitiendo que el sistema determine automáticamente la combinación de números.

Los jugadores en España cuentan, además, con la posibilidad de participar en “El Millón”, un sorteo complementario exclusivo para los boletos adquiridos dentro del territorio español.

Horario y dónde seguir el sorteo

El sorteo del Euromillones se celebra los martes y viernes a partir de las 21:00 horas, y puede seguirse en directo a través de la página web oficial de SELAE.

