Asesinada en Oaxaca la defensora del territorio Nazaret Cortés Velasco

La madrugada de este jueves ha sido atacada y asesinada a tiros Nazaret Cortés Velasco, comisariada de Bienes Comunales del municipio de San Pedro Totolápam, en el centro de Oaxaca, y defensora del territorio y los recursos naturales de su región. La Fiscalía del Estado ha detallado en un comunicado que investiga el ataque como un feminicidio y que la mujer recibió varios disparos mientras regresaba a su casa: la víctima, integrante del Comisariado de Bienes Comunales, fue hallada sin vida con lesiones infligidas con disparos de arma de fuego. Información preliminar de testigos y medios locales señala que el vehículo en el que viajaba Cortés Velasco acompañada de su hija -que ha resultado herida y permanece en un hospital- recibió una docena de disparos en el parabrisas. Hace solo unos días, la comisionada del ejido de San Pedro Totolápam había aparecido en un video de la organización Tierra de Agaves, explicando el trabajo de conservación en su comunidad: “La comisariada Nazaret Cortés nos cuenta por qué este monitoreo es importante para proteger su territorio”, dice la publicación del video.

En las imágenes, Cortés Velasco, rodeada de árboles y tierra, habla a la cámara: “Nos encontramos en el parque de Barranca Escarbada y estamos con nuestro proyecto de ordenamiento territorial y en esta ocasión venimos a poner cámaras trampa para ver toda la fauna del lugar y para tener más controlada la cacería de venado, entre otras especies que hay en nuestro ejido. Este trabajo es para informarle al pueblo con qué es lo que contamos todavía en este lugar, qué animales, qué especies, qué es lo que tenemos que proteger y cuidar y, pues, seguir luchando para cuidar nuestras tierras”.

Cortés se desempeñaba como directora del Comisariado Ejidal, un órgano ejecutivo y representante legal de un ejido o comunidad agraria que se encarga de gestionar los bienes comunes y realizar los acuerdos a los que llega la asamblea ejidal. En medios locales, Cortés ha sido reconocida como “un importante liderazgo en la región”, que es el epicentro de varios proyectos gubernamentales y privados.

En San Pedro Totolápam, ubicado a unos 80 kilómetros de Oaxaca, capital, se construye desde hace un año el Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU), una obra que, de acuerdo al gobierno local, “ayudará a transformar los desperdicios en materiales y biofertilizantes, generando productos de valor y crecimiento económico para la región”. En noviembre pasado, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, inauguró la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos, parte del complejo que ya recibe actualmente unas 730 toneladas de basura al día.

Sin embargo, desde que fue anunciado, en 2023, el proyecto causó polémica y el descontento de varias comunidades, por llevar a un espacio donde abunda la fauna silvestre y otros recursos naturales, esta planta que concentrará residuos sólidos de la capital y el área conurbada.

Es en esa misma región, a unos 40 kilómetros al este de San Pedro Totolápam, se ubica la minera El Águila, empresa filial de la estadounidense Gold Resource Corporation, cuyas acciones extractivistas también han enfrentado a comuneros y autoridades en defensa del territorio de este municipio con empresarios y autoridades gubernamentales. Un reportaje realizado por el medio Pie de Página, en 2024, cita a los defensores del territorio: “Lo que se veía tan lejano, ya nos alcanzó, se desencadenaron los malos augurios. El agua se convirtió en veneno, se secaron los manantiales y los ojos de agua, se cancelaron pozos de agua potable, los peces ya presentan deformaciones y la gente padece enfermedades como el cáncer”.

El ataque a tiros de esta madrugada contra Cortés sucede a poco más de una semana del intento de asesinato en un ataque también en contra del ambientalista y defensor del territorio en Nayarit, Erik Saracho Aguilar. La Fiscalía de ese Estado ha dado a conocer un video del presunto atacante y ha ofrecido una recompensa para dar con su paradero.

México se ha convertido, en años recientes, junto a Colombia y Guatemala, en uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden la tierra y el medio ambiente. La región concentró más del 80% de los asesinatos globales registrados durante 2024, de acuerdo con datos de la organización Global Witness.