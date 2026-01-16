Cuponazo de la ONCE: comprobar sorteo del viernes 16 de enero

El Cuponazo de la ONCE es uno de los sorteos más populares en España, celebrado todos los viernes.

El premio principal es de 6.000.000 euros a los afortunados que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie

La ONCE recibe el fin de semana con los numerosos premios que reparte el Cuponazo todos los viernes. Se trata de uno de los sorteos más populares en España, no solo por ser todo un clásico que comenzó en 1987, sino por ofrecer una amplia variedad de premios mayores a los del cupón diario, que se celebra de lunes a jueves.

El premio principal del Cuponazo de la ONCE es de 6.000.000 euros a los afortunados que cuenten con las cinco cifras del número ganador y la serie. Además, hay 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras y miles de premios más según la cantidad de números acertados.

Resultados del Cuponazo de la ONCE hoy

El número premiado del sorteo del Cuponazo de este viernes 16 de enero de 2026 es el siguiente:

Número: 51742

Serie: 064

Además, consulta en la siguiente lista todos los premios que ofrece este sorteo de la ONCE, según las cifras acertadas:

Todos los premios

51742 serie 064 : 1 premio de 6.000.000 € a las cinco cifras y serie.

51742 : 134 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

5174 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro primeras cifras.

1742 : 1.215 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras.

517 : 12.150 premios de 50 € a las tres primeras cifras.

742 : 12.150 premios de 50 € a las tres últimas cifras.

51 : 121.500 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

42 : 120.285 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

5 : 1.202.850 premios de 3 € a la primera cifra.

2: 1.093.500 premios de 3 € a la última cifra.

Comprobar los resultados del Cuponazo

Consulta los números premiados del sorteo de la ONCE de este viernes en la página web oficial de JuegosOnce. es. Una vez terminados los sorteos del día, se pueden comprobar todos los resultados de los juegos del día.

Además, desde la página web de EL PAÍS puedes consultar los resultados de los sorteos de lotería principales del día.

Este viernes 16 de enero puedes probar suerte con El Cuponazo de la ONCE, con la Bonoloto y con Euromillones, que se juega por un bote de 77 millones de euros.