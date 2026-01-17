Lotería Nacional: Sorteo Extraordinario de los Niños de San Ildefonso

El sorteo de Lotería Nacional se celebra todos los sábados en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Este 17 de enero Loterías y Apuestas del Estado celebra el sorteo extraordinario de San Ildefonso de la Lotería Nacional a las 13.00 horas

El sorteo Extraordinario de los Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional se celebra este sábado 17 de enero en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. Lo hace con un décimo especial de 12 euros y con un programa de premios diferente al sorteo ordinario.

El décimo de este sábado 17 de enero de 2026 está dedicado a la Residencia Internado San Ildefonso, los niños encargados de cantar los premios de la tradicional Lotería de Navidad. Se trata de un homenaje a su dedicación y al vínculo inseparable que tienen con la historia de la Lotería Nacional.

Décimos Sorteo Extraordinario Niños de San Ildefonso

¿Cuáles son los premios?

Premios principales:

- Primer premio: 1.000.000 euros por serie (100.000 euros por décimo)

- Segundo premio: 250.000 euros por serie (25.000 euros por décimo)

- Tercer premio: 50.000 euros por serie (5.000 euros por décimo)

Premios secundarios:

- Anterior y posterior 1º Premio (17.300 euros por serie, 1.730 por décimo).

- Anterior y posterior 2º Premio (9.080 euros por serie, 908 por décimo).

- Centena del primer premio (600 euros por serie, 60 por décimo)

- Centena del segundo premio (600 euros por serie, 60 por décimo)

- Centena del tercer premio (600 euros por serie, 60 por décimo)

- Tres últimas cifras del primer premio (600 euros por serie, 60 por décimo)

- Dos últimas cifras del primer premio (240 euros por serie, 24 por décimo)

- Reintegro del último número (120 euros por serie, 12 por décimo)

- Cinco premios de 4 cifras (3.000 euros por serie, 300 por décimo).

- Once extracciones de 3 cifras (600 euros por serie, 60 por décimo).

- Nueve extracciones de 2 cifras (240 euros por serie, 24 por décimo).

- 2 Reintegros (120 euros por serie, 12 por décimo)

Para probar suerte con la Lotería Nacional hay que comprar un décimo, lo que sería la fracción mínima de un billete de lotería. Cada décimo cuenta con un número específico y debe coincidir con el número premiado para poder ser uno de los afortunados. Según los números acertados y las extracciones, la cantidad premiada variará entre alguno de los premios principales o secundarios.

¿Cómo se puede cobrar un décimo?

Si tu décimo premiado es de menos de 3.000 euros, puedes cobrarlo en cualquier punto de venta oficial. Para premios mayores, tendrás que acudir a uno de los bancos colaboradores. Y si lo compraste por Internet, el dinero se ingresará directamente en tu cuenta.

Horario y dónde verlo

El sorteo se realiza este sábado a partir de las 13.00 horas. Además, se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.