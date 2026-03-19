Un enfrentamiento entre la Armada y presuntos criminales deja 11 muertos en Sinaloa

El Gabinete de Seguridad afirma que el tiroteo inició cuando una facción de Los Mayos respondió a un operativo en las regiones de El Salado y Valle Escondido, bastiones del cartel local

Un fuerte operativo de la Armada en uno de los bastiones del Cartel de Sinaloa ha dejado este jueves como saldo 11 personas muertas. El despliegue de los marinos comenzó a las 04.00 en el rancho El Álamo, en la región de El Salado, al sur de Culiacán, la capital sinaloense. El escándalo provocado por al menos tres helicópteros Black Hawk alertó desde temprano a los pobladores de este poblado. A estos siguió un nutrido grupo de patrullas de la Marina y otras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que llevaban a decenas de uniformados que cercaron una finca supuestamente vinculada a la familia de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes históricos del grupo criminal local. Horas más tarde y no muy lejos de ahí, se registró un fuerte enfrentamiento entre soldados y narcotraficantes.

El personal naval fue sorprendido a balazos mientras patrullaba en la localidad de Valle Escondido, no muy lejos de El Salado, de acuerdo con un comunicado emitido este jueves por el Gabinete de Seguridad. “En apego al marco legal vigente, [el personal naval] repelió el ataque”, afirman las autoridades en el documento. Las fuerzas federales aseguran que este enfrentamiento fue con integrantes de la facción de La Mayiza, el grupo de leales a Zambada, quienes mantienen desde octubre de 2024 una cruenta batalla con la facción que obedece a los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Zambada se declaró culpable el año pasado en los tribunales de Estados Unidos.

Mónica Zambada en una imagen compartida por el Departamento de Estado. Departamento de Estado

Las autoridades aseguran que los marinos ubicaron en Valle Escondido un “inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a Los Mayos”. Después del tiroteo, registrado sobre las 10.00, fueron aseguradas armas de alto poder y equipo táctico de los presuntos delincuentes. En el comunicado, el Gobierno no ofrece detalles de las víctimas ni especifica si algún marino resultó herido en el enfrentamiento. La Secretaría de Marina ha confirmado que resultado del operativo y posterior tiroteo, fue detenido Omar Oswaldo Torres Cabada, de 39 años, quien es uno de los integrantes de La Mayiza.

Ha sido una jornada llena de tensión y confusión en Sinaloa. Las versiones extraoficiales apuntaron desde temprano que dos personas habían sido detenidas en El Salado, una mujer y un hombre. Horas más tarde trascendió que la mujer es Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija del Mayo, y socia en tres firmas comerciales que, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, sirven para lavar dinero al cartel de Sinaloa. Su esposo es Marco Antonio Zazueta Osuna.

De acuerdo con pobladores, Mónica fue llevada a un predio, donde fue retenida por una hora. Después fue llevada, vestida con uniforme militar, a un helicóptero y finalmente liberada. La versión de la liberación ha sido corroborada por las autoridades, quienes nunca la nombran en el comunicado oficial. “Se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares”, dice el documento.

Durante el operativo fueron arrojadas bombas de humo entre los habitantes del rancho y los periodistas presentes. Estas limitaron la visión y bloquearon las imágenes de las transmisiones que emitían las televisoras frente a la finca. La militarización en el Estado se ha reforzado en lo que va del último año. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado a unos 2.600 militares para tratar de pacificar Sinaloa. Pero el objetivo aún luce lejos.