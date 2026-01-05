Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 5 de enero

El Sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Eurodreams es la más reciente incorporación al panorama de las loterías europeas. Lanzada en noviembre de 2023, ha logrado captar la atención de jugadores de todo el continente gracias a su innovadora estructura de premios. Este sorteo está organizado por ocho países: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

Su principal atractivo radica en que los premios no consisten en una cantidad única, sino en pagos mensuales durante varios años, lo que la convierte en una lotería diferente a las tradicionales.

Cómo participar en Eurodreams

Los boletos para participar pueden adquirirse tanto en línea, a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, como de forma presencial en administraciones y puntos de venta autorizados.

Premios de Eurodreams

El Eurodreams se distingue de otros sorteos por ofrecer premios en forma de sueldos anuales. Existen varias categorías, cada una con una cuantía mensual diferente y una duración específica. La primera categoría, correspondiente al premio principal, tiene una particularidad: si hay más de tres ganadores, el importe total se reparte entre ellos.

Primera categoría: 30.000 € mensuales durante 30 años.

Segunda categoría: 2.000 € mensuales durante 5 años.

Tercera categoría: 1.000 € mensuales durante 1 año.

Cuarta categoría: 100 € mensuales durante 1 año.

Quinta categoría: 10 € mensuales durante 1 año.

Sexta categoría: Reintegro de 2,50 €.

Probabilidades de ganar

Aunque los premios son muy atractivos, las probabilidades de obtener los más altos son reducidas. La posibilidad de ganar el premio principal de 30.000 € al mes durante 30 años es de 1 entre 23.030.280. A partir de la segunda categoría, las probabilidades mejoran, ofreciendo premios más accesibles, como los 2.000 € mensuales durante cinco años.

Horario del sorteo y dónde verlo

El sorteo de Eurodreams se celebra todos los lunes y jueves a las 21:00 horas, y puede seguirse en directo desde la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Tras el sorteo, los resultados se publican en esa misma página y también pueden consultarse en el sitio web de EL PAÍS.