Sorteos
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 5 de enero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Sorteo Cupón diario lunes 5 enero 2026
El País
El País
Madrid -
El cupón diario de la ONCE es uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos del país. Su popularidad no solo se debe a la gran cantidad de premios que reparte, sino también a que se celebra cada día de lunes a jueves, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar.

Desde su creación en 1984, el formato del juego se ha mantenido prácticamente igual. Los participantes adquieren un décimo con un número de cinco cifras y una serie, combinación que otorga el primer premio de 500.000 euros si coincide por completo con el número ganador. Además, existen miles de premios adicionales según la cantidad de cifras coincidentes con el número premiado.

Todos los premios del Cupón diario

  • 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Horario y dónde ver el sorteo

El Sorteo del Cupón Diario se lleva a cabo de lunes a jueves, a partir de las 21:25 horas. Los resultados pueden consultarse en directo a través de la página web oficial JuegosONCE.es.

