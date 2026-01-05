La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 5 de enero

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

La Primitiva es una de las loterías más tradicionales y reconocidas de España. Sus orígenes se remontan a 1763, cuando se conocía como “lotería por números”. Aunque fue suspendida durante un tiempo, reapareció en 1985 bajo su denominación actual.

Este sorteo ofrece diferentes tipos de premios según la cantidad de números acertados. Las recompensas se dividen en categorías, que van desde acertar tres números hasta la Categoría Especial, donde es necesario acertar seis números más el número de reintegro. Además, existe la posibilidad de participar en el Joker, un juego complementario que otorga premios adicionales a través de un código de siete cifras.

Las cuantías de los premios pueden variar, ya que dependen tanto de la recaudación total del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.

¿Cómo participar en La Primitiva?

Para jugar en La Primitiva y tentar a la suerte, se puede elegir entre apuestas simples o apuestas múltiples.

simples , se seleccionan seis números del 1 al 49 en un boleto, ya sea de forma presencial o a través del sitio web de En las, se seleccionan seis números del 1 al 49 en un boleto, ya sea de forma presencial o a través del sitio web de Loterías y Apuestas del Estado

En las múltiples, es posible marcar más números sin un límite concreto, y también pueden realizarse tanto en formato físico como online.

Todas las categorías de premios

Categoría Especial: Se aciertan los seis números ganadores más el reintegro. El bote puede superar los 10 millones de euros, según el acumulado. Primera Categoría: Seis aciertos. El premio ronda el millón de euros. Segunda Categoría: Cinco aciertos más el número complementario. Premios de unos 40.000 euros. Tercera Categoría: Cinco aciertos. Aproximadamente 1.500 euros. Cuarta Categoría: Cuatro aciertos. Alrededor de 50 euros. Quinta Categoría: Tres aciertos. Premio fijo de 8 euros. Reintegro: Acertar el número de reintegro. Se devuelve el importe jugado, normalmente 1 euro.

Día y hora del sorteo

Los sorteos de La Primitiva se realizan los lunes, jueves y sábados a partir de las 21:40 horas. Una vez finalizado el sorteo, los resultados pueden consultarse en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en la web de EL PAÍS.