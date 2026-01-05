La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 5 de enero
Consulta todos los números premiados del sorteo de este lunes
La Primitiva es una de las loterías más tradicionales y reconocidas de España. Sus orígenes se remontan a 1763, cuando se conocía como “lotería por números”. Aunque fue suspendida durante un tiempo, reapareció en 1985 bajo su denominación actual.
Este sorteo ofrece diferentes tipos de premios según la cantidad de números acertados. Las recompensas se dividen en categorías, que van desde acertar tres números hasta la Categoría Especial, donde es necesario acertar seis números más el número de reintegro. Además, existe la posibilidad de participar en el Joker, un juego complementario que otorga premios adicionales a través de un código de siete cifras.
Las cuantías de los premios pueden variar, ya que dependen tanto de la recaudación total del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.
¿Cómo participar en La Primitiva?
Para jugar en La Primitiva y tentar a la suerte, se puede elegir entre apuestas simples o apuestas múltiples.
- En las simples, se seleccionan seis números del 1 al 49 en un boleto, ya sea de forma presencial o a través del sitio web de Loterías y Apuestas del Estado.
- En las múltiples, es posible marcar más números sin un límite concreto, y también pueden realizarse tanto en formato físico como online.
Todas las categorías de premios
- Categoría Especial: Se aciertan los seis números ganadores más el reintegro. El bote puede superar los 10 millones de euros, según el acumulado.
- Primera Categoría: Seis aciertos. El premio ronda el millón de euros.
- Segunda Categoría: Cinco aciertos más el número complementario. Premios de unos 40.000 euros.
- Tercera Categoría: Cinco aciertos. Aproximadamente 1.500 euros.
- Cuarta Categoría: Cuatro aciertos. Alrededor de 50 euros.
- Quinta Categoría: Tres aciertos. Premio fijo de 8 euros.
- Reintegro: Acertar el número de reintegro. Se devuelve el importe jugado, normalmente 1 euro.
Día y hora del sorteo
Los sorteos de La Primitiva se realizan los lunes, jueves y sábados a partir de las 21:40 horas. Una vez finalizado el sorteo, los resultados pueden consultarse en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en la web de EL PAÍS.
Otros sorteos del día
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
- Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 4 de enero de 2026
- El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela
- Un topo en el corazón del régimen: un agente de la CIA en el Gobierno fue clave para capturar a Maduro
- Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”