Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 5 de enero
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora
Desde 1988, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) celebra cada día el sorteo de la Bonoloto, que tiene lugar en el Salón de Sorteos y se realiza de lunes a domingo. Este juego nació con el objetivo de ofrecer a los jugadores la posibilidad de probar suerte todos los días de la semana.
¿Cómo se juega a la Bonoloto?
La Bonoloto es un sorteo en el que los participantes deben elegir seis números del 1 al 49 para formalizar cada apuesta. Estos números pueden seleccionarse manualmente o de forma automática a través del sistema de las administraciones de lotería.
Existen dos modalidades de juego:
- Apuesta simple, en la que se marcan seis números.
- Apuesta múltiple, que permite escoger hasta 11 números por combinación.
Durante cada sorteo se extraen seis números ganadores, junto con un número complementario y un reintegro, que sirven para determinar las distintas categorías de premios.
Todos los Premios
La Bonoloto reparte premios en varias categorías, según la cantidad de aciertos que tenga cada jugador:
- 1ª categoría: 6 aciertos.
- 2ª categoría: 5 aciertos + número complementario.
- 3ª categoría: 5 aciertos.
- 4ª categoría: 4 aciertos.
- 5ª categoría: 3 aciertos.
- Reintegro: acierto del número de reintegro.
El valor de los premios varía dependiendo de la recaudación total y del número de acertantes en cada categoría.
Horario y dónde ver la Bonoloto
El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo, a las 21:30 horas. Puede seguirse en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde también se publican los resultados una vez finalizado. Además, los números premiados se pueden consultar página web de EL PAÍS.
Otros Sorteos
