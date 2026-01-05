Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 5 de enero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Desde 1988, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) celebra cada día el sorteo de la Bonoloto, que tiene lugar en el Salón de Sorteos y se realiza de lunes a domingo. Este juego nació con el objetivo de ofrecer a los jugadores la posibilidad de probar suerte todos los días de la semana.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

La Bonoloto es un sorteo en el que los participantes deben elegir seis números del 1 al 49 para formalizar cada apuesta. Estos números pueden seleccionarse manualmente o de forma automática a través del sistema de las administraciones de lotería.

Existen dos modalidades de juego:

Apuesta simple, en la que se marcan seis números.

Apuesta múltiple, que permite escoger hasta 11 números por combinación.

Durante cada sorteo se extraen seis números ganadores, junto con un número complementario y un reintegro, que sirven para determinar las distintas categorías de premios.

Todos los Premios

La Bonoloto reparte premios en varias categorías, según la cantidad de aciertos que tenga cada jugador:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos + número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro.

El valor de los premios varía dependiendo de la recaudación total y del número de acertantes en cada categoría.

Horario y dónde ver la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo, a las 21:30 horas. Puede seguirse en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, donde también se publican los resultados una vez finalizado. Además, los números premiados se pueden consultar página web de EL PAÍS.