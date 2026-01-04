Las claves del Sorteo de la Lotería del Niño 2026: horario, premios y más

Varias personas hacen cola en una administración de lotería para comprar décimos de cara al Sorteo de El Niño, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España).

El sorteo del Niño se celebra este martes 6 de enero y podrá seguirlo en directo tras la visita de los Reyes Magos de Orientes a través de EL PAÍS

El Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado de Madrid celebra este 6 de enero, Día de los Reyes Magos, el sorteo extraordinario de la Lotería del Niño 2026. Un día para repartir la suerte entre aquellos que resulten afortunados. La mejor manera de empezar este nuevo año.

El sorteo del Niño se celebra mediante un sistema de bombos múltiples con 50 series de 100.000 billetes cada una, repartiendo nada menos que 700 millones de euros en un total de 37.920 premios.

Últimos premios de la Lotería del Niño

El año pasado, los premios de la lotería del Niño 2025 estuvieron muy repartidos por la geografía española. El primer premio, el 78908, cayó íntegramente en la provincia de León. El segundo premio del último sorteo del Niño celebrado fue para el número 06766 y fue vendido en Madrid (en San Sebastián de los Reyes, Manzanares El Real, Fuenlabrada, Madrid capital, Pozuelo, Móstoles), Badajoz o Albacete. Por último, el tercer premio del sorteo también se repartió por España entre aquellos que habían adquirido el número 66777.

Dónde ver el sorteo de la Lotería del Niño 2026

La Lotería del Niño se podrá seguir desde las 12.00 horas de la mañana en directo en EL PAÍS, que contará con una cobertura especial para informar el minuto a minuto de los premios y todas las anécdotas del sorteo. Además, al igual que la Lotería de Navidad, también será íntegramente emitido por la 1 de RTVE.

Cobrar décimos premiados del Sorteo del Niño

Aquellas personas que hayan sido agraciadas con un décimo premiado en el Sorteo de la Lotería del Niño pueden proceder a cobrar el importe premiado desde el día 7 de enero. A partir de ese día disponen de tres meses para cobrar los décimos. Una vez pasado ese tiempo, el premio caducará y la recaudación de este no podrá efectuarse, a excepción que se demande ante un juzgado.

Los décimos premiados con cantidades que hayan sido inferiores a los 2.000 euros pueden cobrar el importe en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado. Por el contrario, premios superiores a esa cantidad tendrán que reclamarse en entidades financieras autorizadas por SELAE.

Todos los premios de la Lotería del Niño 2026

Primer premio: 200.000 euros al décimo o 10.000 euros por euro jugado.

Segundo premio: 75.000 euros al décimo o 3.750 por euro jugado.

Tercer premio: con un premio de 25.000 euros al décimo o 1.250 euros por euro jugado.

Extracciones especiales

Dos extracciones de 4 cifras por las que se reparten un total de 20 premios de 3.500 euros a la serie. 350 euros por décimo para cada número que termine en esas cuatro cifras.

14 extracciones de tres cifras: 100 euros al décimo que serán repartidos para todos los números que tengan esas terminaciones de tres dígitos.

Cinco extracciones de dos cifras: reparten 5.000 premios de 40 euros por décimo.

Aproximaciones

2 aproximaciones de 1.200 euros al décimo: números anterior y posterior al del que obtenga el premio primero.

2 aproximaciones de 610 euros al décimo: números anterior y posterior al del que obtenga el premio segundo.

99 premios de 100 euros al décimo: 99 números restantes de la centena del premio primero.

99 premios de 100 euros al décimo: 99 números restantes de la centena del premio segundo.

99 premios de 100 euros al décimo: para billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero.

99 premios de 100 euros al décimo: para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio segundo.

999 premios de 100 euros al décimo: billetes cuyas dos últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero.

Reintegros

9.999 reintegros de 20 euros (8) cada décimo: billetes cuya última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero.

10.000 reintegros de 20 euros (5) cada décimo: billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la primera extracción especial de una cifra.

10.000 reintegros de 20 euros (0) cada décimo: billetes cuya última cifra sea igual a la que se obtenga en la segunda extracción especial de una cifra.

Comprobar sorteo de la Lotería del Niño

Compruebe si su número ha resultado premiado en la Lotería del Niño 2026 con EL PAÍS y consulte todos los premios y resultados. Introduzca el número de su décimo y el importe jugado para comprobar si ha resultado ganador en el Sorteo que se celebra cada 6 de enero, coincidiendo con la festividad del Día de Reyes.