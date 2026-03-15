Los Mossos investigan la muerte de un hombre al caer desde un balcón de un hotel de Lloret de Mar
El fallecido se precipitó desde el cuarto piso del edificio
Los Mossos investigan la muerte de un hombre de 35 años la madrugada de ayer, al caer desde el balcón de su habitación en un hotel de Lloret de Mar (Girona) donde se celebraba un encuentro de bachata. El suceso ocurrió pasada la medianoche del viernes en el hotel Don Juan de Lloret de Mar, cuando el hombre cayó desde el balcón de su habitación, ubicada en la cuarta planta.
La policía catalana ha abierto una investigación para averiguar si la víctima cayó desde el balcón al tratar de acceder a otra habitación por la fachada o se precipitó por otros motivos.
Fuentes de los Mossos han indicado a EFE que en este caso se descarta un motivo criminal pero que con la investigación tratan de aclarar si el hombre resbaló desde el balcón del hotel, donde estaba participando en un encuentro de bachata.
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