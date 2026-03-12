El exjefe de los Mossos Eduard Sallent ficha por la consultora del ex mano derecha de Junqueras

El exjefe de los Mossos d’Esquadra Eduard Sallent pidió por sorpresa hace una semana una excedencia para dejar la policía catalana. Este jueves, ha anunciado su destino: se incorporará a una consultora del quien fuese mano derecha de Oriol Junqueras y exjefe de Gabinete del Departamento de Interior, Raül Murcia. ERC aupó a Sallent como jefe del cuerpo, en una disputa con el comisario responsable del momento, y también le propuso como candidato a major: el máximo rango en la policía catalana. Una convocatoria recurrida judicialmente por sindicatos y otra comisaria -de la actual jefatura- sin que aún exista una resolución definitiva.

Sallent se incorpora “plenamente a la actividad privada en SIMA Consulting”, de la que es “socio fundador”, según reza un breve comunicado difundido este jueves por la consultora. La cabeza visible hasta ahora de la de empresa es Raül Murcia, quien fuese jefe de gabinete del Departamento de Interior, en la etapa de Joan Ignasi Elena (ERC) al frente. Elena cesó a Trapero como jefe de los Mossos -restituido brevemente por Junts después de su absolución en la Audiencia Nacional por el referéndum independentista- y eligió una nueva cúpula coral, dirigida por el comisario Josep Maria Estela y con Sallent como número dos. Pero la relación entre ambos se fracturó, Estela fue cesado y Sallent nombrado jefe de la policía catalana en octubre de 2022. En ese tiempo tejió una relación de complicidad con Murcia.

En su nuevo puesto, Sallent estará al frente de “proyectos vinculados con la estrategia corporativa y la gestión de riesgos complejos”. Su incorporación “busca reforzar el crecimiento de la firma y aportar su experiencia en ”el análisis de situaciones críticas y la toma de decisiones estratégicas". SIMA Consulting es una consultora especializada en estrategia, gestión de crisis y comunicación, según el comunicado difundido a los medios, y opera bajo el lema de “hacer que las cosas pasen”.

El comisario, de 54 años, ha sido jefe en dos ocasiones de los Mossos d’Esquadra: entre junio de 2019 y noviembre de 2020, y entre octubre de 2022 y agosto de 2024. Bajo el mando de Sallent se produjo la detención fallida del expresidente Carles Puigdemont, en la investidura de Salvador Illa. En una polémica rueda de prensa, el comisario acusó al líder de Junts de ser una especie de Jimmy Jump, un personaje que salta a campos de fútbol y huye de la policía. El PSC le cesó de su puesto después de tomar posesión, y de elegir como director general de la policía catalana a Josep Lluís Trapero, con quien Sallent carece de cualquier sintonía profesional. Desde entonces, estaba destinado en el área regional metropolitana Sud. En los últimos tiempos, el comisario cuenta con un perfil público en X en el que analiza cuestiones de geoestrategia y de seguridad, y desde el anuncio de su excedencia también ha cuestionado a la actual cúpula del cuerpo.