Medvedev - Sinner, la final de Indian Wells en directo | Comienza el primer set
El ruso y el italiano buscan su primer título en este torneo tras llegar sin ceder ningún set
Daniil Medvedev y Jannik Sinner están disputando este domingo la final del Masters 1000 de Indian Wells. Ambos tenistas buscan su primer título en este torneo y llegan sin ceder ningún set. El ruso ha dejado por el camino a Tabilo, Báez, Michelsen, Draper y Alcaraz. El italiano por su parte ha eliminado a Svrcina, Shapovalov, Fonseca, Tien y Zverev. Este duelo se ha repetido 15 veces y Sinner tiene el mayor número de victorias con ocho por las siete de Medvedev. Además, en los últimos cuatro enfrentamientos el número dos del mundo se ha llevado la victoria.
Saque liftado de Jannik Sinner, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Saque liftado de Jannik Sinner, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El revés de Jannik Sinner se va fuera
Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red
Daniil Medvedev está jugando a un gran nivel y demuestra que su victoria de ayer contra Alcaraz no es ni mucho menos fruto de la casualidad. El jugador ruso está sometiendo a Sinner con su servicio y el actual número 2 de la ATP va a tener que trabajar de lo lindo si quiere tener opciones en esta final.
Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Jannik Sinner
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
Saque liftado de Daniil Medvedev, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El revés de Daniil Medvedev se va fuera
Saque liftado de Daniil Medvedev, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red
Saque liftado de Jannik Sinner, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Saque liftado de Jannik Sinner, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Daniil Medvedev
Saque liftado de Daniil Medvedev, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Saque liftado de Daniil Medvedev, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red
Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red
Saque liftado de Daniil Medvedev, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Ha tenido que remontar Sinner en su primer turno de saque, aunque el italiano ha logrado amarrar finalmente el juego para colocar la igualada en el marcador.
Saque liftado de Jannik Sinner, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Saque liftado de Jannik Sinner, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera
El revés de Daniil Medvedev se va fuera
Ace de Jannik Sinner con un saque liftado que no puede devolver Daniil Medvedev
Revés desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que supera a Jannik Sinner
El passing shot de Jannik Sinner se estrella en la red
Daniil Medvedev se anota con suficiencia el primer juego de la final.Turno de saque relativamente cómodo para el tenista de Moscú,
Saque liftado de Daniil Medvedev, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red
El passing shot de Jannik Sinner se estrella en la red
El revés de Jannik Sinner se va fuera
Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red
Los dos jugadores saltan a pista !!! Todo listo para que arranque la final en este primer torneo Masters 1000 del año.
Esta será la 6ª vez que se enfrenten en una final y Sinner domina también este tipo de enfrentamiento (3-2) tras llevarse la victoria en los tres últimos: Beijing y Viena en 2023 y en el Open de Australia en 2024.
Después de que Daniil Medvedev lograra la victoria en sus seis primeros duelos, Sinner le ha dado la vuelta a la rivalidad particular entre ambos con ocho triunfos en los siete últimos duelos, incluyendo los tres últimos de forma consecutiva.
Esta será la 16ª vez que Sinner y Medvedev se vean las caras en partido oficial. El ‘cara a cara’ lo domina el italiano, con 8 victorias frente a los siete triunfos logrados por el moscovita.
Al igual que Medvedev, Jannik Sinner es el primer jugador italiano capaz de disputar una final en Indian Wells y, de ganar, sería el primer jugador de su país en conquistar este título.
El tenista de San Cándido podría lograr su sexto título en torneos de categoría Masters 1000 y esos seis serían en campeonatos diferentes, puesto que nunca ha conseguido repetir victorias en los nueve torneos de este nivel.
Sinner podría conseguir su primer título en Indian Wells, un torneo que se le ha atragantado hasta el momento siendo eliminado dos veces en octavos de final (2021 y 2022) y otras dos en semifinales (2023 y 2024) en sus cuatro participaciones previas.
Por su parte, Jannik Sinner aspira a lograr hoy su primer título de la presente temporada. El italiano cayó en las semifinales del Open de Australia y fue eliminado en los cuartos de final en el ATP 500 de Doha en los dos torneos que ha disputado en el presente curso.
Medvedev aspira a convertirse en el primer jugador ruso que consigue un título en el Masters 1000 de Indian Wells.
Daniil Medvedev podría conquistar su primer entorchado en Indian Wells, aunque disputará esta será la tercera final que dispute en el torneo californiano. En las dos anteriores, en 2023 y 2024, cayó a manos de Carlos Alcaraz.
Así pues, el tenista moscovita aspira a conseguir hoy su tercer título en este 2026 y el primer Masters 1000 desde que se impusiera en Roma en 2023.
Daniil Medvedev ha comenzado 2026 como una locomotora, logrando dos títulos en el arranque de temporada (ATP 250 de Brisbanne y ATP 500 de Dubai), exactamente el doble que los conseguidos en la pasada campaña al completo (ATP 250 de Almaty).
No obstante, Daniil Medvedev tenía otros planes y el tenista ruso ha confirmado su gran momento de forma en el desierto californiano, convirtiéndose en el primer jugador capaz de derrotar a Carlitos Alcaraz en el presente curso y alcanzando su tercera final de la temporada.
Todo parecía encaminado a que en este primer Masters 1000 del curso 2026 pudiéramos presenciar la primera final del año entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner o, lo que es lo mismo, los dos mejores tenistas del momento, actuales números 1 y 2 de la ATP.
Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del Masters 1000 de Indian Wells entre Jannik Sinner y Daniil Medvedev. ¿Preparados? Comenzamos…
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