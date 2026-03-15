Medvevev priva a Alcaraz de la final de Indian Wells
El ruso corta la racha triunfal del número uno, que dispuso de dos bolas de set en el segundo parcial: 6-3 y 7-6(3). Chocará en la final del domingo con Sinner
Daniil Medvedev batió a Carlos Alcaraz este sábado (6-3 y 7-6(3), en 1h 37m) y acabó de este modo con la secuencia triunfal de Carlos Alcaraz esta temporada. El español, de 22 años, acumulaba 16 triunfos hasta que se topó con el ruso, un tenista de capa caída pero que en estos días ha ofrecido un magnífico nivel que hizo extensible a la semifinal. El murciano llegó a disponer de dos bolas de set en la segunda manga, pero no acertó y será el moscovita quien se enfrente en la final de este domingo (22.00, Movistar+) al italiano Jannik Sinner, superior en el turno previo al alemán Alexander Zverev (6-2 y 6-4).
[Noticia de última hora, en breve publicaremos la actualización].
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