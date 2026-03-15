El regionalismo leonés no cumple sus expectativas por la resistencia de PSOE y PP y se queda con tres procuradores

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha conseguido tres procuradores en las elecciones autonómicas de Castilla y León, celebradas este domingo, y no ha logrado su cuarto representante en la provincia, debido a la resistencia socialista y las reticencias de El Bierzo al regionalismo leonés. La candidata, Alicia Gallego, empata el máximo histórico de la formación pero no logra batir al PSOE como fuerza más votada. El líder del partido, Luis Mariano Santos, ha admitido que no han cumplido el “objetivo” de ese cuarto diputado autonómico.

Los datos tampoco permiten contar con un grupo propio en el Parlamento autonómico, clave para la influencia en los procedimientos de las Cortes, pues no alcanzaron el 5% necesario. UPL ha carburado bien en la ciudad y en varias zonas donde suele triunfar, pero no ha conseguido acceder a electores clave en otras áreas donde Vox ha crecido y los socialistas han retenido adeptos. El PSOE vuelve a ganar en votos en la provincia, con cuatro parlamentarios, empatado con el PP, que se mantiene pese a la crisis del fuego, y Vox se queda en dos.

Los leonesistas jugaban con varias bazas para mostrarse optimistas y ascender al cuarto procurador e incluso a ser primera fuerza en la provincia: además del pujante sentimiento identitario, el malestar con los graves incendios del verano y la división entre varias facciones que acusa el PSOE, si bien no han logrado colocar su discurso en la única comarca oficial reconocida por el Estatuto autonómico, el Bierzo.

Los flojos resultados de UPL en dicha comarca, donde nunca son fuertes pero aspiraban a crecer, se ven influidos porque los leonesistas han atravesado problemas internos que han dificultado ese eventual auge. Más respaldo han obtenido en la capital y en los pueblos colindantes, donde aspiran a ser primera fuerza.

Alicia Gallego, que pedía “prudencia” antes del recuento, no ha salido ante la prensa al principio de la noche electoral. Luis Mariano Santos, secretario general del partido, ha comparecido antes del cierre del escrutinio, estando este ya muy avanzado, para asumir el fiasco: “No vamos a alcanzar el objetivo del 5% y el cuarto procurador, la provincia ha respondido, pero una parte no. Consolidamos los grandes resultados de hace cuatro años y hay que estar contentos de estar muy fuertes en León y el alfoz”.

Santos, el líder de UPL, ha admitido su poca influencia berciana, de amplio voto socialista, pero ha pedido darle relevancia a estabilizarse en ese techo de tres parlamentarios: “El Bierzo nos ha vuelto a dañar, no hemos sido capaces de llegar con nuestro mensaje. El Bierzo es socialista y nos ha lastrado. Volveremos a ser tres procuradores y tenemos que seguir trabajando para convencer a los bercianos de que es un proyecto bueno para ellos”. El leonés ha mirado a otras provincias, como Soria donde Soria ¡YA! ha caído, para reivindicarse: “Somos los únicos que nos hemos mantenido de las fuerzas regionalistas”.