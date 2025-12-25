Eurodreams: comprobar sorteo del jueves 25 de diciembre

El Sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Este sorteo es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo

Eurodreams es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo, que se lanzó en noviembre de 2023 y ha captado la atención de jugadores de toda Europa debido a su estructura de premios única. Este juego está organizado por ocho países de Europa (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza) y destaca por todos los premios que ofrece a los afortunados ya que no son solo un premio concreto sino diferentes cantidades premiadas a lo largo de varios años.

Los boletos para poder participar en Eurodreams se pueden adquirir en línea a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y también se pueden obtener de forma física en los diferentes puntos de venta autorizados como administraciones o tiendas.

Resultados del sorteo de Eurodreams de hoy

Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este jueves 25 de diciembre, día de Navidad son los siguientes:

Combinación ganadora: 8, 9, 11, 13, 37, 39

Número sueño: 4

Todos los premios del Eurodreams

El sorteo del Eurodreams se diferencia del resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el tipo de premios que ofrece, ya que son premios de tipo anual, entre los que destacan varias categorías con sueldos de miles de euros al mes para varios años. La primera categoría, la que corresponde al premio principal, cuenta con la particularidad de que si hubiera más de tres ganadores, el importe del premio se divide entre todos ellos.

• Primera categoría: 30.000 euros mensuales durante 30 años.

• Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.

• Tercera categoría: 1.000 euros mensuales durante 1 año.

• Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.

• Quinta categoría: 10 euros mensuales durante 1 año.

• Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.

¿Cuántas posibilidades existen de que me toque el Eurodreams?

Este sorteo a nivel europeo cuenta con una amplia lista de premios que no se centran en una sola cantidad de dinero sino en sueldos mensuales para muchos años. Sin embargo, las posibilidades de ser uno de los afortunados se complican a medida que las categorías son más altas. Las probabilidades de ganar el sueldo de 30.000 euros al mes durante 30 años es de una entre 23.030.280.

A partir de la segunda categoría, con un premio de 2.000 euros mensuales para cinco años, las posibilidades pasan a ser más esperanzadoras.