Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 25 de diciembre
El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo
LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.
Ganadores premio de Bonoloto
En el sorteo de Bonoloto de este ayer miércoles 24 de diciembre hubo ganador de primera categoría que se llevó un premio de más de 5 millones de euros. Su boleto fue sellado en Málaga. De segunda categoría no hubo acertantes. De tercera categoría fueron 129 los acertantes que se llevaron más de 2.400 euros cada uno.
BonoLoto: premios y ganadores del 24 de diciembre de 2025 https://t.co/xVJmviT4Lt— BonoLoto (@bono_loto) December 24, 2025
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este jueves 25 de diciembre, día de Navidad han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 6, 9, 11, 25, 31, 38
- Número complementario: 48
- Reintegro: 1
Todos los Premios de la Bonoloto
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:
- 1ª categoría (6 aciertos)
- 2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
- 3ª categoría (5 aciertos)
- 4ª categoría (4 aciertos)
- 5ª categoría (3 aciertos)
- Reintegro
El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.
Otros Sorteos del día
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Los ‘whatsapps’ de Mazón a Feijóo del día de la dana: “Un puto desastre va a ser esto presi”
- La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
- Zelenski confirma que cualquier pacto con Rusia deberá ser ratificado en referéndum
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
- Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”