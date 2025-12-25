Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 25 de diciembre

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo

Bonoloto sorteo 25 diciembre 2025
El País
El País
Madrid -
LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.

Ganadores premio de Bonoloto

En el sorteo de Bonoloto de este ayer miércoles 24 de diciembre hubo ganador de primera categoría que se llevó un premio de más de 5 millones de euros. Su boleto fue sellado en Málaga. De segunda categoría no hubo acertantes. De tercera categoría fueron 129 los acertantes que se llevaron más de 2.400 euros cada uno.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este jueves 25 de diciembre, día de Navidad han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 6, 9, 11, 25, 31, 38
  • Número complementario: 48
  • Reintegro: 1

Todos los Premios de la Bonoloto

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

  • 1ª categoría (6 aciertos)
  • 2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
  • 3ª categoría (5 aciertos)
  • 4ª categoría (4 aciertos)
  • 5ª categoría (3 aciertos)
  • Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

_

