Lotería Nacional: sorteo del jueves 25 de diciembre
Loterías y Apuestas del Estado reparte este jueves un primer premio de 30.000 euros por décimo con el sorteo de Lotería Nacional
El sorteo del Cupón de Lotería Nacional es un juego de azar de los más populares en España, que se celebra los jueves y los sábados, y cuya historia se remonta a 1811, cuando fue creado con el fin de recaudar fondos durante la Guerra de la Independencia.
El décimo de la Lotería Nacional de este jueves 25 de diciembre de 2025 está dedicado al 20º aniversario del Belén de arena de las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria. Este proyecto une a escultores de todo el mundo para crear postales navideñas durante el mes de diciembre en esta conocida playa canaria.
Hoy en día, el sorteo forma parte de SELAE y reparte varios premios, entre los que destacan el principal de 300.000 euros a la serie, además de un sinfín de premios complementarios.
Todos los premios de la Lotería Nacional
Premios principales:
- Primer premio: 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo)
- Segundo premio: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo)
Premios secundarios:
- Cuatro extracciones de 4 cifras (750 euros por serie, 75 por décimo).
- Siete extracciones de 3 cifras (150 euros por serie, 15 por décimo).
- Nueve extracciones de 2 cifras (60 euros por serie, 6 por décimo).
- Reintegros
Para poder probar suerte con la Lotería Nacional es necesario adquirir un décimo, lo que sería la fracción mínima de un billete de lotería, cada décimo cuenta con un número específico y debe coincidir con el número premiado para poder ser uno de los afortunados.
Según los números acertados y las extracciones, la cantidad premiada variará entre alguno de los premios principales o secundarios.
Horario y dónde ver el Sorteo
El sorteo se realiza cada jueves y sábado a partir de las 21.00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
