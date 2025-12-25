La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 25 de diciembre

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de la Primitiva en el día de Navidad se juega por un bote de 66,5 millones de euros

La Primitiva es una de las loterías más antiguas y populares de España. Su origen se remonta a 1763, cuando se jugaba con el nombre de “lotería por números”. Sin embargo, fue cancelada, y volvió para quedarse en 1985 con el nombre actual.

Ganadores de La Primitiva

En el sorteo de La Primitiva del pasado lunes 22 de diciembre no hubo ganadores de primera categoría ni tampoco de categoría especial. Hubo dos ganadores de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 65.300 euros cada uno siendo los boletos sellados en Bilbao (Vizcaya) y Valencia.

Bote de Primitiva: día de Navidad

El sorteo de la Primitiva en el día de Navidad se juega por un bote de 66,5 millones de euros.

Resultados del sorteo de La Primitiva de hoy

Los números premiados en el sorteo de La Primitiva de este jueves 25 de diciembre, día de Navidad han sido los siguiente:

Combinación ganadora: 2, 13, 22, 32, 43, 47

Complementario: 3

Reintegro: 0

El Joker: 4699451

La Primitiva reparte premios en las siguientes categorías:

Todas las categorías de premios

Categoría Especial : Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros , dependiendo del bote acumulado

Primera Categoría : Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros

Segunda Categoría : Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros

Tercera Categoría : Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros

Cuarta Categoría : Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros

Quinta Categoría : Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros

Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro