La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 25 de diciembre
La Primitiva es una de las loterías más antiguas y populares de España. Su origen se remonta a 1763, cuando se jugaba con el nombre de “lotería por números”. Sin embargo, fue cancelada, y volvió para quedarse en 1985 con el nombre actual.
Ganadores de La Primitiva
En el sorteo de La Primitiva del pasado lunes 22 de diciembre no hubo ganadores de primera categoría ni tampoco de categoría especial. Hubo dos ganadores de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 65.300 euros cada uno siendo los boletos sellados en Bilbao (Vizcaya) y Valencia.
La Primitiva: premios y ganadores del 22 de diciembre de 2025 https://t.co/p2j1CIMUWf— La Primitiva (@la_primitiva) December 22, 2025
Bote de Primitiva: día de Navidad
El sorteo de la Primitiva en el día de Navidad se juega por un bote de 66,5 millones de euros.
Resultados del sorteo de La Primitiva de hoy
Los números premiados en el sorteo de La Primitiva de este jueves 25 de diciembre, día de Navidad han sido los siguiente:
- Combinación ganadora: 2, 13, 22, 32, 43, 47
- Complementario: 3
- Reintegro: 0
- El Joker: 4699451
La Primitiva reparte premios en las siguientes categorías:
Todas las categorías de premios
- Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado
- Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros
- Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros
- Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros
- Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros
- Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros
- Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro
