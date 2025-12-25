Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del jueves 25 de diciembre

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

El cupón diario de la ONCE se ha convertido en todo un clásico de los sorteos de lotería de España, no solo por todos los premios que reparte sino también por tratarse de un juego diario, en el que se puede probar suerte de lunes a jueves.

El formato del juego continúa intacto desde 1984 y se centra en décimos en los que es necesario contar con las cinco cifras más la serie del número ganador para recibir un primer premio de 500.000 euros. Además, se ofrecen miles de premios más en función del número de cifras que coincidan con el número premiado.

La ONCE dedica el cupón de 25 de diciembre a la Sociedad Española de Retina y Vítreo. ONCE (ONCE)

Resultados del Cupón diario de la ONCE hoy

Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 25 de diciembre día de Navidad son los siguientes:

Número: 07985

Serie: 037

Cifras premiadas

07985 serie 037 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

07985 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

0798 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

7985 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

079 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

985 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

07 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

85 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

0 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

5: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

¿Eres uno de los afortunados? Comprueba a través de la página web oficial de JuegosOnce.es y en la página web de EL PAÍS todos los resultados de los principales sorteos de lotería del día.

Cómo y dónde se cobran los premios

En el caso de los cupones adquiridos en puntos de venta físicos, el cobro debe realizarse a través de la red oficial de vendedores de la ONCE o de las entidades bancarias colaboradoras, según el importe obtenido. Para los cupones comprados por Internet, el procedimiento es más sencillo, ya que el premio se abona de forma automática en la cuenta de usuario asociada a JuegosONCE.es.

Consulta los números premiados

Los resultados de este y del resto de sorteos de la ONCE pueden consultarse en la web oficial de JuegosONCE.es, una vez que han finalizado todos los sorteos del día. Además, desde la página de sorteos de EL PAÍS es posible comprobar las combinaciones ganadoras de los principales juegos de lotería que se celebran diariamente en España.