La segunda semana de huelga termina con cientos de miles de citas canceladas y sin acercamiento entre los médicos y Sanidad

Concentración de médicos con motivo de la huelga del personal médico y facultativo en la puerta del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, este viernes.

La segunda semana de huelga de médicos contra el Estatuto Marco de los sanitarios termina este viernes sin avances: las posiciones de los sindicatos y el ministerio siguen inamovibles. El seguimiento, según los datos oficiales de las comunidades autónomas, ha caído ligeramente con respecto a la primera, en febrero ―Andalucía, la comunidad con mayor respaldo, tiene un 22% de participación―, a pesar de lo cual han sido canceladas cientos de miles de citas e intervenciones en toda España.

No existe un balance general y no todas las comunidades publican datos, así que es imposible conocer la afección exacta y cómo repercutirá el paro en las listas de espera. Como referencia, Andalucía ha suspendido más de 50.000 citas diarias; Baleares, más de 5.000 y Castilla y León, más de 2.000.

“Una huelga médica nunca puede ser un éxito, porque sabemos cómo afecta a los pacientes, pero les pedimos paciencia, ayuda y comprensión, porque todo esto lo hacemos precisamente para tener más tiempo y atenderles mejor, para que haya menos listas de espera”, ha dicho frente a la puerta del Hospital Puerta del Hierro Ángel Hernández, secretaria general de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), uno de los sindicatos convocantes.

Hernández ha pedido al Ministerio de Sanidad y a la Comunidad de Madrid (competente en su ámbito) que se reúnan con los comités de huelga para impedir “tener que llegar” a la siguiente semana de abril, ya que hay planteado un paro semanal cada mes hasta junio. “Pero si hay que llegar, llegaremos, porque esto no se puede parar”, ha añadido la representante de AMYTS, recordando que los médicos piden “una jornada justa y una clasificación conforme a su responsabilidad”.

Concentración de médicos con motivo de la huelga del personal médico y facultativo en la puerta del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, este viernes. Diego Radamés (Europa Press)

En este contexto, las consejerías de Castilla-La Mancha, Canarias y Euskadi han mandado una carta a Mónica García, ministra de Sanidad, para pedir la designación de una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo y tratar de desbloquear la huelga.

En la misiva, señalan como posibilidad que sea la Plataforma de Organizaciones de Pacientes la que medie como actor “neutral” para abrir un espacio de negociación “constructivo, generar un clima de confianza mutua y ayudar a encauzar una solución dialogada que evite prolongar los efectos del conflicto sobre los pacientes y sobre los servicios sanitarios autonómicos”.

Sanidad ha respondido este viernes agradeciendo la iniciativa, pero señalando que las comunidades, en el marco de sus competencias, “pueden negociar directamente y mejorar las condiciones laborales de sus profesionales sanitarios, contribuyendo así a poner fin al conflicto en sus respectivos territorios”.

El ministerio ha recordado que ya existe un espacio “legítimo y plenamente operativo de diálogo”: el Foro de la Profesión Médica, donde están representadas las principales organizaciones del colectivo, incluidos sindicatos.

Sanidad hizo el 5 de marzo una propuesta en ese foro para acercar posturas que no fue aceptada por el comité de huelga, que exige reuniones directas con el ministerio. El departamento de García, por su parte, argumenta que ya ha habido más de una veintena de encuentros en los que han llegado a ceder en todas las demandas que le competen.

En su respuesta a las tres consejerías, Sanidad afirma que impulsará la continuidad de las conversaciones con el comité de huelga en el marco del Foro de la Profesión Médica, “que actuará como espacio de interlocución y mediación para favorecer el acercamiento de posiciones y avanzar hacia una solución consensuada”.

Petición de dimisión

El diálogo directo con el comité de huelga, sin embargo, es inexistente. García acusó a los sindicatos convocantes de actuar bajo “motivaciones políticas” después de que Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (mayoritario) dijera en una entrevista en EL PAÍS que el “problema de la huelga no es de la ministra, sino de Pedro Sánchez”.

Lázaro ha pedido esta semana a García “que se plantee si es idónea para el cargo que ocupa”, tras acusarla de estar “intoxicando” con la huelga, y ha solicitado al propio presidente del Gobierno que medie para frenar el conflicto.

En un principio, los médicos solicitaban un estatuto propio, distinto del que rige las condiciones generales de todos los sanitarios, que ya ha sido acordado entre el ministerio y los principales sindicatos de clase, aunque todavía le queda un difícil trámite hasta su aprobación, que tiene que pasar por el Congreso.

Ante el rechazo de todos los partidos políticos, excepto Vox, de crear este estatuto, la demanda se ha ido diluyendo. Y, aunque sigue en las pancartas, en los documentos que mandan a Sanidad ahora reclaman “un ámbito de negociación propio” que les permita lograr sus objetivos.

Estos pasan, entre otras medidas, por una reducción de las guardias, una categoría profesional diferenciada del resto de los profesionales, mejor remuneración de las horas extraordinarias y que estas cuenten para determinar el momento de la jubilación.

Sanidad argumenta que ya hay una mejora en las guardias (que pasan de 24 a 17 horas como regla general), que ya hay una categoría superior para todos los especialistas (sean o no médicos), que la remuneración de las horas extra depende de las comunidades y que en España la jubilación se determina por días de trabajo, no por horas, así que el Estatuto Marco ahí no podría actuar.