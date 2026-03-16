Baja el seguimiento en la segunda semana de huelga de médicos contra el Estatuto Marco de Sanidad

En Andalucía, la comunidad con mayor respaldo, ha caído de 2,7 puntos, hasta un 22% de los facultativos, según datos oficiales

La segunda semana de huelga de médicos ha empezado este lunes con un seguimiento inferior al de la primera, en febrero. En Andalucía, la comunidad que registró mayor respaldo hace un mes, un 22% de los facultativos ha secundado el paro, lo que supone una caída de 2,7 puntos, según los datos oficiales.

También ha publicado el seguimiento la Comunidad Valenciana, donde cae de un 10,4% en febrero a un 8,85% este lunes. Los sindicatos elevan la cifra a más del 90%, argumentando que la mayoría de médicos no pueden seguir la huelga por los servicios mínimos, mientras que la administración asegura que en su cálculo ya están descontados. En Galicia ha caído unas décimas del 17% al 16,8%; en Canarias, del 15,9% al 14%.

La experiencia de la anterior semana —y de anteriores huelgas que los médicos llevan más de un año convocando— dice que el seguimiento es muy dispar en distintos territorios. Lo mismo sucede con la afección a los pacientes: aunque la mayoría no se ven afectados, sí hay que reagendar miles de pruebas y consultas.

El conflicto entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad está enconado y no tiene visos de una pronta solución. El departamento de Mónica García asegura que trasladó una serie de propuestas que responden a la mayoría de las demandas de los facultativos al Foro de la Profesión, que integra a actores como la Organización Médica Colegial y también a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), el mayoritario de los convocantes del paro.

Pero los seis sindicatos que hicieron frente común en enero argumentan que este no es el foro adecuado. Aseguran que Sanidad no ha querido reunirse con ellos como comité de huelga y que, mientras esto siga así, los paros seguirán adelante. Por el momento, está convocada una semana al mes hasta junio.

La demanda de un estatuto propio ha perdido peso, y ahora los médicos inciden más en tener un “ámbito específico de representación y de negociación”, tal y como señaló Miguel Lázaro, presidente de CESM, en una entrevista publicada este lunes en EL PAÍS.

En esa negociación, algunos de los puntos clave para los sindicatos médicos son limitar la jornada a 35 horas semanales, que las guardias se paguen a precio de hora ordinaria, que cuenten en el cómputo para determinar el momento de la jubilación y reducir las horas de jornadas extraordinarias.

Sanidad argumenta, por su parte, que ya se ha pasado de facto de 24 a 17 horas de guardia (solo se mantienen las 24 de forma voluntaria en fines de semana y festivos); que el pago de las horas extra depende de las comunidades autónomas y que en el sistema de jubilación en España no se computa por horas, sino por días trabajados.

Se escuda el ministerio en que la mayoría de las demandas que les quedan a los sindicatos médicos no son competencia del Estatuto Marco, que los principales sindicatos del sector sí han firmado, y que todavía tiene un largo recorrido por delante que incluye su difícil aprobación en el Congreso de los Diputados.

Mónica García ha repetido este lunes que su departamento ha dado respuesta a todas las reivindicaciones de los facultativos dentro del “límite legal y competencial” del Estatuto Marco.

“Es imposible acusarnos de falta de diálogo cuando hemos tenido 60 reuniones con las mesas del ámbito y más de 25 con los convocantes de la huelga. Hemos llegado a acuerdos con la mesa del ámbito y con el Foro de la Profesión. Primero nos ponen la excusa de que no están representados los médicos y, donde sí están, tampoco les vale”, ha dicho García, que cree que detrás del paro puede haber “motivos políticos”, después de que el presidente de CESM dijera en este periódico que no es un problema del ministerio, sino del Gobierno de Pedro Sánchez.

Ángela Hernández, portavoz de Amyts, uno de los sindicatos convocantes, ha acusado al Gobierno central y a las comunidades de pasarse la pelota sin dar respuesta a las demandas médicas.

En una concentración frente al Ministerio de Sanidad junto a más de un centenar de médicos, Hernández ha calificado de “trampa” los acuerdos anunciados por la ministra de Sanidad con el Foro de la Profesión Médica, al considerar que buscan desmovilizar la protesta sin negociar con quienes pueden desconvocar la huelga.

La representante del principal sindicato madrileño de médicos ha defendido que las reivindicaciones responden a una demanda amplia de los facultativos, en un sistema sanitario con plantillas insuficientes y elevada presión asistencial.