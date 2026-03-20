Condenado a 24 años por asesinar a su exnovia un hombre pendiente de otro juicio por matar a otra expareja

Marco Romeo, el hombre de 48 años acusado de matar a dos de sus parejas en Torremolinos, ha sido condenado a 24 años de prisión por el asesinato de una de ellas, Paula, de 28 años, en 2023. La sentencia llega apenas una semana después de que un jurado popular le declarase culpable de asesinato tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Málaga, en el que él siempre defendió que había sido un accidente. El varón tiene aún pendiente un segundo proceso judicial por el asesinato de una pareja anterior, Sibora, de 22 años, a la que, según su propia confesión, mató en 2014 para después esconder el cadáver en el falso muro de la vivienda que compartían y afirmar a su entorno que ella se había ido por su propia voluntad e incluso denunciar su desaparición ante la Policía Nacional.

El pasado 13 de marzo, un jurado popular consideró durante su veredicto que el hombre asesinó a su expareja, Paula, planeándolo “con antelación” y que, durante la relación, la había maltratado para controlar a la mujer a nivel social y económico. La fiscalía y la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, solicitaron entonces 28 años de prisión.

Ahora, la magistrada presidente ha condenado a Romeo a un año de prisión por un delito de malos tratos habituales y a 23 años como autor de un delito de asesinato, concurriendo las agravantes de parentesco y de género. La pena incluye la privación de la patria potestad del hijo de ambos y la prohibición de acercarse durante 10 años a los dos menores que ella tenía de una relación anterior. Deberá indemnizar con algo más de 215.000 euros a cada uno, además de 270.000 euros a otros familiares.

El relato de hechos probados de la sentencia indica que el asesino y la víctima tuvieron una relación durante tres años que comenzó en 2020, poco después de que ella estuviera en varias casas de acogida como víctima de violencia de género con una pareja anterior. Tenían un hijo en común. En esa convivencia, “el acusado intentaba aislar a Paula”, según recoge el documento, a la que no dejaba salir a trabajar —lo que le hacía perder los empleos que conseguía— ni le permitía visitar al ginecólogo.

Tampoco le dejaba maquillarse y tenía el control de sus tarjetas bancarias. “Le decía que tenía que hacer lo que él decía o haría todo lo posible para que le quitaran a sus hijos”, subraya la sentencia. El dictamen también señala que “era común que Paula presentara lesiones externas evidentes, pero siempre decía que se había caído, que era muy torpe”, y que Romeo la amenazaba con expresiones del tipo “te voy a hacer lo mismo que a Sibora”.

En mayo de 2023, llegaron al acuerdo de que él se iría del apartamento en el que convivían en cuanto cobrase el finiquito del bar del que había sido despedido. Ella comenzó entonces una relación con un compañero, pero él siguió controlándola. Hasta tal punto que el 16 de mayo le tendió una trampa: le dijo que ya no estaba en la vivienda y que ella podía volver cuando quisiera. Lo hizo al día siguiente, pero cuando la mujer llegó, le asestó varias cuchilladas. El hombre le dio una última, mortal, por la espalda, cuando ella intentaba huir del inmueble. Murió allí mismo.

Segundo juicio

El asesino volverá a sentarse en el banquillo de los acusados como presunto autor de la muerte de su anterior pareja, Sibora Gagani, de 22 años, en el año 2014. Ambos habían viajado desde Italia hasta la Costa del Sol en 2010 y habían residido en distintos lugares de Torremolinos. Ella rompió la relación en 2013, pero poco después volvieron a convivir. En julio de 2014, según la fiscalía, el hombre “atacó a Sibora Gagani con un arma blanca y, tras asestarle al menos cuatro puñaladas, tres de ellas por la espalda, le causó la muerte”.

El acusado construyó entonces un falso muro —con la ayuda de un amigo albañil, que no ha sido procesado porque supuestamente no sabía el objeto de lo que levantaba— donde escondió el cuerpo dentro de una caja con cal. A partir de entonces, aseguró a los familiares de la chica y a su entorno que ella había escapado e incluso llegó a denunciar su desaparición ante la Policía Nacional.

No fue hasta 2023, cuando fue detenido por el asesinato de Paula cuando, en comisaría, dijo a los agentes: “Quiero colaborar porque esto me va a perseguir siempre, como lo de Marta del Castillo. Sibora está cerca, en El Calvario [una zona de Torremolinos], en una casa, enterrada en una pared. Vamos, que os llevo allí”. La Fiscalía de Málaga pide ahora 20 años de prisión a Romeo por el delito de asesinato en el ámbito de la violencia de género, con alevosía y agravante de parentesco y otros dos por un delito de integridad moral al ocultar el paradero del cadáver. El juicio, con jurado popular, aún no tiene fecha.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.