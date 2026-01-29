La Policía libera a 27 mujeres explotadas sexualmente en el sur de Tenerife

La Policía Nacional ha informado este jueves que agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantelado en Tenerife una organización criminal dedicada a la trata con fines de explotación sexual. La intervención, desarrollada en el sur de la isla, ha permitido liberar a 27 mujeres —entre ellas varias menores de edad— que eran obligadas a prostituirse en cuatro locales controlados por la red. Hay 14 detenidos, incluidos los dos responsables principales del grupo.

La investigación de la denominada Operación Coyote arrancó en julio de 2024, cuando el Servicio de Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional recibió un correo electrónico que alertaba de la existencia de una pareja que regentaba varios clubes y mantenía bajo su control a un número indeterminado de mujeres. La denuncia señalaba una posible estructura organizada dedicada a la captación, traslado y explotación sexual de jóvenes procedentes de Latinoamérica.

Los agentes confirmaron que los cabecillas viajaban de manera periódica a diversos países del continente para captar a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. Según la policía, las víctimas aceptaban viajar a España engañadas por promesas de trabajo como bailarinas de striptease y expectativas de una vida mejor. A su llegada, se encontraban con una realidad totalmente distinta.

La red imponía a las mujeres una deuda que podía alcanzar los 3.000 euros, que debían saldar mediante el ejercicio de la prostitución. Eran alojadas en viviendas compartidas en condiciones precarias, por las que además debían pagar, y sometidas a estrictas normas de control. Para evitar la acción policial, la organización las mantenía durante tres meses sin salir de la isla para eludir la detección de su situación irregular.

Muchas de las víctimas, asegura el cuerpo armado, eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes y, en algunos casos, incluso eran drogadas sin su conocimiento para facilitar la explotación, según han constatado los investigadores. La organización también aprovechaba el estado de embriaguez o intoxicación de algunos clientes para realizar estafas mediante el uso de tarjetas bancarias, con cargos en locales y extracciones en cajeros. Los agentes han confirmado fraudes por un valor superior a 70.000 euros.

Durante las inspecciones realizadas en los prostíbulos, los agentes localizaron a una menor de 16 años que trabajaba con documentación falsificada. La policía considera acreditado que la organización también explotaba sexualmente a menores en sus establecimientos.

En la fase final de la operación, sostiene la nota emitida por la policía, se registraron siete viviendas, tres clubes y una gestoría en Tenerife. Allí se intervino abundante documentación, 90.000 euros en efectivo, joyas, relojes de lujo, un vehículo de alta gama y numerosos teléfonos móviles. Según los investigadores, los beneficios obtenidos habían permitido a los detenidos acumular un importante patrimonio, incluidas varias propiedades inmobiliarias.

La Policía Nacional dispone del teléfono 900 10 50 90 y del correo trata@policia.es para facilitar la denuncia anónima y confidencial de casos de trata de seres humanos. La llamada no queda reflejada en la factura.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.