Igualdad cambiará las pulseras antimaltrato por tobilleras porque “son menos manipulables”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autoriza un nuevo contrato, por 71 millones de euros, para gestionar las llamadas pulseras antimaltrato, los dispositivos que víctimas de violencia machista (tanto de género como sexual) y sus agresores llevan cuando se dicta una orden de alejamiento. El actual contrato expira el próximo 6 de mayo y la decisión se toma después de que hace unos meses trascendieran fallos en estos dispositivos. A partir de ahora, la mayoría de los dispositivos serán tobilleras, en vez de brazaletes. En palabras de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, esta decisión se toma porque estas son “más fiables, menos manipulables”, según les indican los técnicos.

Por otro lado, la ministra ha apuntado que el nuevo contrato va a permitir cambiar en un máximo de 24 horas “los dispositivos que tengan manipulación o cualquier tipo de disfunción”, y se exige la reparación de cualquiera que se haya manipulado, roto o averiado en un máximo de tres meses. Además, está prevista la implantación de mecanismos de protección contra la manipulación con material antivandálico, se ha mejorado la resistencia al agua y sensores de movimiento o de temperatura corporal. Y tanto la tobillera como el teléfono móvil que completa el sistema del inculpado tendrá una tarjeta electrónica eSIM para que no pueda ser extraída, además de que contarán con pantallas de cristal reforzado. La ministra ha explicado que se ha añadido una mejora que pedían las víctimas con las que han contactado: “Una mejora en las baterías, de más larga duración, [que] permitirán mayor autonomía de las víctimas”.

El pasado septiembre trascendieron fallos en el sistema Cometa, el que se ocupa del seguimiento de estos dispositivos telemáticos. Como ha recordado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en noviembre de 2023 la adjudicación del servicio cambió de adjudicataria y gestora, de Telefónica (que lo había gestionado desde su creación) a una unión temporal de empresas (UTE) entre Vodafone y Securitas. Y en esa transición hubo un fallo en el volcado de datos de un proveedor a otro.

Según Redondo, hubo “disfunciones en cuanto a la itinerancia de datos” entre plataformas, que fueron “incorporadas a la Memoria de la Fiscalía [General del Estado] de 2024, que hacía referencia a que se habían producido un número importante de sobreseimientos y órdenes de absolución de algunos maltratadores en España”. La ministra ha aclarado que la plataforma gestiona “30 millones de geolocalizaciones” cada día. El Observatorio contra la Violencia de Género y de Género del Consejo General del Poder Judicial aseguró entonces que a principios de año ya había alertado al Gobierno de problemas con las pulseras antimaltrato. Redondo ha asegurado que en ese momento pidieron “a distintas instituciones, fundamentalmente el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía” que reportaran esas sentencias absolutorias o de sobreseimiento. “A fecha de hoy, seguimos esperando”, ha afirmado Redondo.

