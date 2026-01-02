La incidencia de la gripe desciende bruscamente en la última semana del año
El nivel epidémico pasa a ser “bajo”, aunque las hospitalizaciones se mantienen todavía estables
La incidencia de la gripe ha caído bruscamente estas Navidades en España. Tras alcanzar el pico la semana que comenzó el 9 de diciembre y registrar una ligera caída la siguiente, en la última del año el descenso ha dejado la propagación de la epidemia en una intensidad “baja”, según los datos publicados este viernes por el Instituto de Salud Carlos III.
Las estadísticas confirman una epidemia muy temprana en esta temporada, que no ha repuntado con las fiestas, un entorno que suele ser propicio para el contagio de virus por los encuentros familiares. Esto no quiere decir que tras la bajada no pueda haber un nuevo repunte más adelante: es frecuente que las infecciones de gripe tengan dos picos a lo largo de la temporada.
La tasa de síndrome gripal es de 105 casos por 100.000 habitantes, 88 menos que la semana previa, una bajada de un 45%. El conjunto de los virus respiratorios también ha bajado: de 837,9 casos por 100.000 habitantes a 573,6.
El síntoma gripal más frecuente registrado en los centros de salud es la tos, que se produce en más del 87% de los casos, seguido de fiebre (85,2%), malestar general (79,4%), congestión nasal (67,9%) y dolor de garganta (61,9%). También habituales, pero algo menos, son cefaleas, mialgias y escalofríos.
La covid se mantiene muy baja, en la línea de toda esta temporada y la anterior; la bronquiolitis alcanzó su pico en la penúltima semana del año, y ya está cayendo acentuadamente en la última; lo mismo ha sucedido con las neumonías y el virus respiratorio sincitial, aunque la incidencia de este bajó más moderadamente.
Hospitales
La situación en los hospitales es estable. Todavía no se ha notado en los ingresos la caída de las infecciones respiratorias y se mantienen prácticamente idénticas a la semana anterior, en un nivel muy similar a los picos de otras temporadas, pero muy por debajo de la 2023-24, cuando el sistema sanitario quedó saturado.
Los ingresos por gripe sí siguen creciendo de forma muy moderada, pero a la vista del pronunciado descenso de los contagios es de prever que ya estén cayendo y que esto se vea reflejado en las estadísticas de la semana que viene, que siempre van con siete días de retraso con respecto a la situación real.
Más del 60% de los hospitalizados por gripe son personas mayores de 60 años. La gravedad de los cuadros suele venir condicionada por patologías previas. Las más frecuentes son hipertensión (en el 42,5% de los ingresos), enfermedades respiratorias crónicas (39%), enfermedades metabólicas (35,9%), enfermedad cardiovascular crónica (33,6%) y enfermedad renal (17,4%).
