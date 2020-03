España necesita contener el coronavirus más deprisa que Hubei e Italia para no superar los 25.000 muertos en dos semanas

Muertos Confirmados

No podemos cambiar el tiempo durante el que una persona infectada es contagiosa, que pueden ser muchos días. Pero podemos reducir la transmisión del virus reduciendo el número de personas que tienen contacto con un infectado. Esto ocurre en parte de forma natural: cuando hay una epidemia, la gente con síntomas se recluye más deprisa. En lugar de ir a trabajar con unas décimas de fiebre, se queda en casa y evita contagiar a otras personas. Pero el efecto es obviamente mayor cuando se toman medidas de confinamiento: si una persona infectada (¡que quizás no tiene síntomas pero puede transmitir la enfermedad!) deja de acudir al trabajo, no coge el metro ni acude a un bar concurrido, es mucho menos probable que transmita el virus. Al reducir los contactos, los infectados contagian a menos personas y el número reproductivo se reduce.

Para controlar el brote es clave reducir ese número reproductivo por debajo de uno. Si cada infectado no llega a contagiar a otra persona, el número de infectados tiende a reducirse y la epidemia remite. Es lo que están consiguiendo en Hubei, donde en la última semana no se ha detectado ningún nuevo caso, tras dos meses de confinamiento severo.

El objetivo a corto plazo es reducir el número reproductivo. Pero la victoria no será completa cuando esto se consiga, porque el virus debe ser vigilado para evitar nuevos brotes. La situación entonces será parecida a la de Corea del Sur. Allí llevan 17 días con el virus casi suprimido (se detectan unos 100 o 150 casos nuevos cada día de forma constante). Viven en un abismo: si esos casos no se vigilan pueden producir un brote exponencial en cualquier momento. Para evitarlo hacen, en esencia, dos cosas: mantienen algunas medidas de aislamiento que limiten la transmisión del virus —distancia social, mascarillas—, pero sobre todo actúan muy deprisa cuando se detectan nuevos casos, aislando a los infectados y haciendo un rastreo exhaustivo de sus contactos más cercanos. Es otra forma de lucha.