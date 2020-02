Choque en el Gobierno de coalición por la ley de libertad sexual y la reforma del Código Penal

El Gobierno de coalición vive una crisis a cuenta de la futura ley de libertad sexual, que promueve el Ministerio de Igualdad encabezado por Irene Montero (Unidas Podemos). Uno de los puntos de esa ley, prevista como una norma integral que abarca cambios en muchos niveles, tiene que ver con la reforma del Código Penal. Pasa por revisar las penas por delitos sexuales, que incluyen en su fase de borrador una revisión de los castigos (con reducción de años), eliminar el término abuso o incluir como agravantes las agresiones en pareja o el uso de fármacos para anular la voluntad de la víctima.

La propuesta de la nueva ley se solapa con el proyecto de la reforma amplia del Código Penal que Pedro Sánchez encargó al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo (PSOE), y que prevé incluir nuevos delitos medioambientales o la revisión de las penas del delito de sedición.

En el acuerdo de Gobierno que firmaron ambos partidos se recoge aprobar una ley integral para la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales y hacerlo con la revisión de los delitos. “En el marco de esta ley reformaremos la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que, si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO. Es decir, ‘Solo sí es sí”, recoge el texto.

Fuentes de la vicepresidencia primera, que controla lo que va al Consejo de Ministros, limitan la importancia de este choque y señalan que la discusión técnica entre ministerios es habitual en todas las leyes y esta no es una excepción. La norma está en esa fase y cuando esté madura irá al Consejo de Ministros, rematan. Fuentes de Justicia añaden, por su parte, que no hay ninguna intención de bloquear el proyecto, sino que se trata de estudiar técnicamente la propuesta y añadir el criterio de este ministerio en una revisión que supone reformar una ley orgánica que afecta a derechos fundamentales y necesita una especial armonización con el resto del Código Penal.

En enero, según fuentes de la negociación, representantes de Igualdad y de Justicia se reunieron. Igualdad informó de su proyecto y planteó que los delitos sexuales se revisaran en esta ley, la primera que quiere sacar adelante en torno al 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer. Justicia respondió que la reforma de esos delitos, igual que el resto de la revisión del Código Penal, corresponde a su cartera y al macroproyecto de reforma. Y de ahí viene este desencuentro, adelantado por eldiario.es y confirmado por EL PAÍS.

Otras fuentes del Ejecutivo confirman que hay discusiones entre ministerios sobre la ley y que Unidas Podemos está absolutamente empeñado en sacar la reforma antes del 8 de marzo, pero los representantes de otros ministerios en manos de los socialistas prefieren esperar a que la norma esté técnicamente mejor perfilada y tratan de convencer a la formación de Iglesias para que tenga paciencia. Iglesias y Montero han insistido en las reuniones internas de la coalición en que la ley tiene que estar sí o sí para el 8 de marzo, y la discusión está abierta.

En Unidas Podemos están seguros de que se resolverá porque forma parte del pacto y en el sector socialista del Gobierno tampoco asumen la idea de que la ley no vaya a estar lista para el 8 de marzo, pero sí admiten que hay mucha discusión técnica y que la versión que ha elaborado Igualdad no ha convencido a diversos sectores de la Administración. La solución final vendrá seguramente de una negociación política directa de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que todos los lunes protagonizan la reunión de estrategia del Gobierno y resuelven las diferencias con contactos permanentes. Este sería el segundo frente abierto de la coalición en dos días, después de la crisis por la política de inmigración. Este jueves PSOE y Unidas Podemos tienen previsto estrenar la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de Coalición, el organismo que deberá velar por el cumplimiento del acuerdo sobre el Ejecutivo de coalición, y que aún no se había constituido.

Según el protocolo firmado, la comisión la integrarán dos representantes de la Presidencia del Gobierno, dos de la vicepresidencia Primera y otros dos de la vicepresidencia Segunda. A ellos se unirá un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación, un "representante del área de comunicación" de la Vicepresidencia de Iglesias, y un representante de ambos grupos parlamentarios, Socialista y Confederal Unidas Podemos- En Comú Podem- Galicia en Común.