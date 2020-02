López Obrador evita dar un plan concreto para atajar la crisis de los feminicidios

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, culpó al “régimen de corrupción, injusticias y privilegios” heredado de gobiernos anteriores por la violencia que desangra a su país, particularmente la violencia de género, que cada día se cobra la vida de diez mujeres. Cuestionado por una reportera local, el mandatario afirmó que su Administración está “atendiendo las causas” de esa violencia, pero no presentó una estrategia clara para frenar la alta tasa de feminicidios, crímenes que cuentan con un 90% de impunidad. Mientras el mandatario defendía el actuar de su Gobierno frente a este flagelo, en las afueras del Palacio Nacional, en el centro de la capital mexicana, decenas de mujeres protestaban por el asesinato, violación y tortura de Fátima, una niña de siete años, cuyo crimen ha conmocionado al país.

“Estamos atendiendo las causas [de la violencia contra las mujeres] y pensamos que en la medida que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, fraterna, con valores, en donde el individualismo no sea lo que prevalezca, sino el amor al prójimo, que haya mucho cariño, que no haya odios, así vamos a ir enfrentando todos los desafíos, todos los retos”, respondió el mandatario mexicano tras ser cuestionado por una reportera mexicana durante su conferencia de prensa matutina, conocida coloquialmente como “la mañanera”.

Al ser preguntado sobre cuándo presentaría un plan puntual para atender los feminicidios, López Obrador no dio una respuesta concreta, aunque dijo que “ve muy bien” que se cree una fiscalía especial para que investigue estos crímenes, pero dejó claro que se trata de un tema que tienen que discutir el Congreso Federal, los congresos y gobiernos estatales y la propia fiscalía general mexicana. “Yo lo veo muy bien todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad y vamos a seguir ayudando en todo”, se limitó a decir.

El Gobierno de López Obrador ha sido cuestionado por agrupaciones feministas, que consideran negligente la respuesta a los crímenes de odio contra las mujeres. El mandatario se ha visto envuelto en controversias por sus comentarios sobre el tema, la última la semana pasada, cuando presentó un decálogo para hacer frente a la violencia de género, el que más tarde sería difundido por la Secretaría de Gobernación, que decidió borrarlo tras la avalancha de críticas en redes sociales. El segundo punto de ese catálogo de recomendaciones contra la violencia de género establece que “se debe proteger la vida de hombres y mujeres”, mientras que el tercero afirma que “es una cobardía agredir a la mujer”.

“Todos estamos haciendo un esfuerzo”, afirmó este martes el presidente. “Tenemos que ir cambiando y ya inició la transformación. Nada más que se solapó por mucho tiempo la corrupción. Y problema que se soslaya, estalla. Todo esto que sucede es el fruto podrido de un régimen de corrupción, injusticias y privilegios. Entonces, hay que cambiar al régimen. Y ese es el propósito principal”.

López Obrador también afirmó que la violencia de género es un tema que ha encargado a la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez. Dejó claro que por el momento no está dispuesto a reunirse con agrupaciones feministas que le han solicitado audiencia para sensibilizar al Ejecutivo sobre la violencia machista. El mandatario sí pidió a las mujeres que sus manifestaciones no sean violentas. “Todo nuestro respeto y garantías para manifestarse. La única recomendación: respetuosa, que sean manifestaciones pacíficas. Entiendo que son cuestiones muy graves. Es posible protestar sin violencia. La no violencia es una opción. No se puede enfrentar la violencia con la violencia”, dijo.

Mientras él justificaba el actuar de su Administración frente a los feminicidios, en las afueras de Palacio Nacional decenas de mujeres protestaban la mañana de este martes por el asesinato de Fátima, la niña de siete años cuyo cuerpo fue hallado con muestras de tortura. Las protestas se han extendido por todo el país desde el fin de semana, cuando miles de mujeres se manifestaron por el feminicidio de Ingrid Escamilla, de 25 años, asesinada por su pareja en Ciudad de México. "¡Los feminicidios son crímenes de Estado!", gritaban las manifestantes en las puertas de Palacio.