Detectado en Egipto el primer paciente con coronavirus en el continente africano

El ministerio de Sanidad del Gobierno egipcio ha confirmado este viernes el primer caso de un paciente infectado por el coronavirus Covid-19 en el país. Se trata, a la vez, del primer caso de esta enfermedad en África. El portador de la enfermedad no es egipcio, aunque el ministerio no ha especificado su nacionalidad en el comunicado que ha enviado esta tarde a los medios de comunicación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido informada del positivo y el paciente, que no tenía "síntomas", ha sido trasladado al hospital y puesto en cuarentena para recibir tratamiento.

Según las cifras que ha dado a conocer este viernes la Comisión Nacional de Sanidad del Gobierno chino, esta enfermedad ha provocado la muerte de 1.380 personas —todas ellas en el gigante asiático— y ha dejado 55.748 infectados. Estas cifras totales llegan después de que este organismo oficial rebajara este viernes en 108 el número de fallecidos y en 1.043 el número de infectados tras descubrir "estadísticas duplicadas" en la provincia de Hubei, epicentro de la enfermedad sin ofrecer más detalles al respecto.

Aunque el epicentro del coronavirus está en Wuhan, se han detectado casos en otros países del sureste asiático, Europa y América. La OMS, que declaró la emergencia sanitaria global, ha pedido a la comunidad internacional que redoble sus esfuerzos.

Los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

Los datos de fallecidos por el brote del nuevo coronavirus superan a los registrados a causa del brote de SARS o síndrome respiratorio agudo que se detectó por primera vez en 2002. En 2003, más de 600 personas habían muerto en China a causa de este virus, mientras que la cifra a nivel global alcanzó los 765 fallecidos.