Los 21 repatriados por el coronavirus terminan la cuarentena: “He dormido muy poco, por los nervios y por todo lo que se ha montado”

Medios de comunicación esperan la salida de los españoles que han estado en cuarentena tras su regreso de Wuhan. En vídeo, retransmisión en directo de la rueda de prensa en el hospital. DAVID FERNÁNDEZ (EFE) / VÍDEO: MONCLOA

El grupo de españoles repatriados de la ciudad china de Wuhan, epicentro del brote de coronavirus, recibe el alta médica este jueves tras dos semanas de cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla de Madrid, donde el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, está dando los detalles de la situación en España. Son 21 personas, entre las que está el enviado de EL PAÍS a Wuhan, Jaime Santirso, que durante la cuarentena ha contado el aislamiento desde dentro en este diario.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón ha arrancado su intervención en la rueda de prensa diciendo que "la cuarentena ha ido perfectamente bien y sin ningún incidente".

“Llegaron sanos y se han ido sanos. Pedimos que cuando lleguen a sus casas sus familiares y amigos les den la mano, les abracen, que los niños sigan jugando con sus hijos. Estuvieron en wuhan pero no se infectaron”, ha añadido María Vicenta García Rosado, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del hospital.

"Reían mucho", ha continuado la doctora. "Han hecho grupo porque les unía algo. Nuestro temor era que alguno dijera que se quería ir, pero no ha pasado. Se han despedido como amigos. Es una experiencia que no van a olvidar".

Los repatriados han ido saliendo del hospital a lo largo de la mañana y no están en la rueda de prensa. “Me siento bien, estoy muy contento", ha comentado esta mañana Óliver Cuadrado, coordinador de porteros del Wuhan Shangwen y uno de los 21 repatriados españoles. "Aunque he dormido muy poco, por los nervios de volver a casa y comprobar todo lo que se ha montado alrededor de nuestra repatriación y cuarentena", que reciben hoy el alta. "No sé que va a ser lo primero que voy a hacer cuando salga, sospecho que mi mujer y mi familia tienen una sorpresa preparada para mí.”