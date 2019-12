El análisis de los restos biológicos de la casa de Manuel no confirma que sean de Marta Calvo

El análisis de los restos biológicos encontrados el pasado 17 de diciembre en el codo de una tubería de la casa de la localidad de Manuel, donde desapareció Marta Calvo el 7 de noviembre, no es concluyente al no haberse podido obtener una prueba de ADN. Según fuentes del caso, las pruebas hechas por el laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil no son determinantes para confirmar la versión del presunto homicida de la joven, Jorge Ignacio Palma, de que la descuartizó en esa casa.

Los restos analizados eran los primeros hallados durante las pesquisas de los investigadores, necesarios para apuntalar o no la declaración del colombiano, de 38 años. De las pruebas obtenidas no ha podido extraerse ADN, probablemente por el uso de productos químicos y por el reducido tamaño del material biológico encontrado.

La búsqueda del cuerpo de la joven valenciana ha continuado en el vertedero de Dos Aguas, a la espera de tener los resultados del análisis de los restos hallados en la vivienda de Manuel. Los agentes continúan la revisión de la zona, donde buscan desde hace días los restos de la joven, desparecida el pasado 7 de noviembre en el municipio valenciano tras citarse con Jorge Ignacio, en prisión provisional por este crimen desde el pasado 6 de diciembre.

El detenido, que se entregó el 4 de diciembre en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent, sostiene que la muerte de la joven fue "un accidente" y que procedió a desmembrar el cuerpo, cuyas partes distribuyó en contenedoresde basura de varias localidades valencianas.

Desde entonces, se busca el cuerpo de la joven valenciana en la localidad de Manuel, donde se le perdió la pista, y en los alrededores, así como en el vertedero de Dos Aguas, donde van a parar los residuos urbanos de la zona metropolitana de Valencia.

La madre de Marta, Marisol Buron, publicó hace ha publicado un mensaje en memoria de su hija en un grupo público de la red social Facebook, en el que le asegura que siempre la llevará en su corazón.