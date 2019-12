Los dependientes esperan de media 426 días para ser atendidos

Cuenta que la enfermedad es muy dura. Pero también lo es el proceso que deben seguir las familias para reclamar sus derechos. Flory Déniz vive en Gran Canaria, en la comunidad con los peores datos en cuanto a los días de espera hasta recibir una prestación o servicio a través de la ley de dependencia. Más de dos años, según el análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a partir de datos oficiales recogidos en el borrador de la nueva estadística del Imserso. “En el caso de mi madre han sido tres. Y me dicen que tenemos que esperar más”, afirma. Cuenta que está “desesperada” y que siente “desamparo” por parte de la Administración. “Mi madre cumplirá 84 en enero. Es gran dependiente, el mayor grado de todos. Vive en casa, encamada. Ya no me reconoce. He tenido que contratar a una persona interna porque si no, no podríamos cuidarla”, explica. Ella lleva mayoritariamente el peso de las tareas, aunque su hermano también colabora.

En 2013 llegó el diagnóstico. “Te coge por sorpresa, no sabes cómo actuar”, explica esta maestra de 53 años, que vive en la Vega de San Mateo, una localidad con unos 7.600 habitantes. “En enero de 2016 presentamos la solicitud. La valoraron muy rápido y yo me quedé contentísima, pensando que la gente exageraba cuando criticaba el sistema”, añade. “Pero me equivoqué. En enero de 2017 le reconocieron el grado dos. No nos dieron el plan individualizado de atención hasta febrero de 2019. Pedimos ayuda a domicilio. Aún estamos esperando”. Sin embargo, la situación se agravó aún más en 2018, por lo que solicitó una revisión de grado. “En julio nos dieron el grado tres. Pero nada ha cambiado. La solución que me dan es que contrate a una empresa externa, 800 euros al mes por tres horas diarias de lunes a viernes, y presente las facturas, que ya me lo devolverán luego”.

La situación en su casa se hace cuesta arriba. “Mi padre, que está a punto de cumplir 85 años, también está enfermo. Se le juntan muchas patologías, entre ellas, una insuficiencia cardiaca grave. Está monitorizado desde el hospital y me avisan cuando algo va mal y lo llevo corriendo. Pero no le reconocen dependencia”.

“Cobro 1.800 euros, estoy divorciada y tengo un hijo universitario. Con mis ingresos y los de mi hermano, más la pensión de mis padres, hemos contratado a dos personas para que los cuiden. El esfuerzo que estamos haciendo es enorme”, explica. Cada sábado y cada martes prepara la comida de la semana. Los fines de semana son ellos quienes cuidan a sus padres.

Le preocupa el futuro. “Llegará un momento en que mi madre deje de poder tragar. Tendrá que ir a un servicio especializado, en casa no podremos atenderla”. Así que en julio solicitó una orden judicial para poder ingresarla en una residencia. “Saben qué enfermedad tiene y aun así exigen este trámite”. Cuando finalice el proceso, la pondrán en lista de espera. Esa es la principal preocupación de su padre. “Quiere estar con ella hasta el final”.