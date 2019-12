Casi todos los españoles creen que el clima está alterándose y que la culpa, al menos en parte, es nuestra. Ya en 2016 figurábamos en la Encuesta Social Europea como los más concienciados del continente: el 96% decía que probablemente hay un cambio y que la actividad humana es una de sus causas. Por detrás quedaban Francia, Bélgica, Suiza (94%) o Alemania (95%). Y hace un mes otro estudio de la empresa YouGov encontraba lo mismo: el 69% de los españoles cree que el clima está cambiando por los humanos y otro 27% dice que al menos somos un factor. Solo un 3% niega el fenómeno o cree que el hombre no tiene nada que ver.

Los españoles también somos de los más preocupados. El 81% dice que la crisis climática es una “gran amenaza”, según los datos de Pew Research, lo que nos sitúa solo por detrás de Grecia, Corea del Sur y Francia. En otros lugares están menos inquietos, como pasa en Israel (38%), Rusia (43%), Polonia (56%), Estados Unidos (59%), Australia (60%) Reino Unido (66%) o hasta en Suecia (69%). Y aunque es cierto que los españoles suelen preocuparse mucho en general, cuando se les obliga a elegir siguen acordándose del cambio climático. Según el Eurobarómetro de abril, el 62% de los españoles y el 60% de los europeos lo considera uno de los cuatro problemas más graves que enfrenta el mundo.

Además, el cambio climático no es un asunto tan politizado en España como en otros países. En Estados Unidos la brecha es dramática: el 83% de los votantes del Partido Demócratas creen que el cambio climático es una grave amenaza, pero solo el 27% de los votantes de Trump dicen lo mismo. Las diferencias partidistas son menores en Europa, según Pew, pero también existen. En Alemania, Países Bajos o Suecia, lo consideran una gran amenaza más votantes de izquierdas (80%) que de derechas (60% o 65%). En España esa diferencia es menor: 87% y 75%.

La mayoría de los votantes de todos los partidos en España creen que existe un cambio climático por la acción del hombre. Según datos del CIS en 2018, lo afirman el 90% de los votantes de Podemos, el 85% de Ciudadanos, el 81% del PSOE y el 67% del PP. Esas diferencias se explican en parte por la edad de los votantes. Entre los jóvenes apenas un 6% niega el cambio climático, mientras que entre los mayores de 65 años —que son casi la mitad de los votantes del PP— ese porcentaje supera el 15%.

En Vox probablemente hay más negacionistas. Un 23% de los simpatizantes del partido en 2018 no creía que hubiese cambio climático y otro 18% dudaba o no responsabilizar a los humanos. Y aunque desde entonces el electorado de Vox podría haber cambiado, porque ha crecido, no sería una sorpresa si siguen siendo más escépticos. El escepticismo alrededor del cambio climático es algo que comparten muchos partidos de derecha populista, según datos de Pew Research, como pasa con AfD en Alemania, con el antiguo UKIP en Reino Unido o con el Frente Nacional en Francia.