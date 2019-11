Los ocho minutos que ‘Gran Hermano’ no supo ver

Carlota Prado, malagueña de 24 años, camina de una esquina a otra de la habitación. Está viendo unas imágenes que al principio no entiende: “Súper, ¿qué pasa?”. La joven está sola en uno de los escenarios más conocidos de la televisión española: el confesionario del concurso Gran Hermano, esa sala en la que los participantes hablan con una voz en off, un productor ejecutivo —el Súper— que le ella no le hablaron de galas ni de pruebas. Le enseñaron imágenes de la madrugada anterior, que no recordaba porque había bebido. Ocho minutos en los que otro concursante, José María López, murciano de 24 años y entonces pareja de Prado, estaba en su cama y, supuestamente y a la espera de que el caso sea juzgado, abusó de ella mientras estaba inconsciente.

En el vídeo de ella en el confesionario, publicado esta semana por El Confidencial a partir de metraje grabado pero no emitido, se ve que ella rompe a llorar al ver las imágenes. Se tapa la cara con las manos. Se le corta la respiración. “Para ya, Súper, por favor”. Aunque no está completo, parece evidente que ella no estaba preparada para ver aquello. Que lo que era una situación grave de por sí se ha convertido en uno de los mayores fallos de cálculo de la televisión, entre una cámara que inexplicablemente sigue encendida y una chica aterrada, sola, y superada.

La secuencia en la que se le muestran las imágenes del abuso contraviene lo que se recomienda para tratar a las víctimas de violación. Está sola, no tiene gente de confianza alrededor, no es un espacio privado y nadie le ha dado la opción de decidir si quiere verlo. “Estás haciendo partícipe a la víctima de una situación de abuso de la que no tenía conocimiento; además, poniendo las imágenes donde se ve a sí misma en esa tesitura. Es como si le agredieran de nuevo, porque no sabía que había sido víctima. Está experimentando la primera situación de nuevo”, explica Elena Hermo, psicóloga experta en violencia sexual de la asociación Adavas.

La concursante denunció a López en 2018. De momento, las responsabilidades jurídicas no pasan por Telecinco, que no se ha pronunciado oficialmente tras la publicación del vídeo, ni la productora, Zeppelin TV, que ahora admite que fue un error mostrarle la grabación a la concursante. Es un asunto entre particulares, aunque las imágenes reveladas esta semana azuzan el debate con preguntas difíciles: ¿Por qué siguieron grabando? ¿Por qué no intervinieron durante horas? ¿Por qué dejaron sola a la joven en el confesionario?

“La responsabilidad por la emisión es de la cadena; si las imágenes no se llegaron a emitir, es de la productora”, explica el abogado Ángel García Castillejo, de MEI abogados y exconsejero de la vieja Comisión de Mercado de las Comunicaciones. Añade: “En cuanto a la productora, el hecho de que estuviese grabando la escena sugiere que hubo expectativa de reproducirla después, lo que conduce a una práctica reprochable y lesiva para esta mujer. Pudiera dar lugar a la interposición de acciones por daños morales, psicológicos… Carlota tiene tiempo para presentarlo”.

En 2017, Telecinco emitió Gran Hermano Revolution, la última edición del reality en la que participaron solo concursantes desconocidos, sin famosos. Aquel 4 de noviembre se celebró en la casa de Guadalix de la Sierra una fiesta en honor en la que estaban los dos protagonistas de esta historia. Hacia la 1.30 comenzó la secuencia de acontecimientos que están ya en una instrucción judicial. Carlota se encontraba mal y José María la llevó a la cama.

Todo esto se seguía en la sala de control de la casa, capitaneada por la figura del Súper, un productor que observa a los concursantes y les da indicaciones, generalmente en busca de conflicto. Ese 4 de noviembre además era fin de semana por la noche, había una Súper de guardia con menos experiencia y menor capacidad para cambiar el rumbo del programa.

Quienes ejercen ese puesto tienen a su disposición una palabra mágica: “micros”, un código para que los concursantes dejen lo que están haciendo y obedezcan. La de aquella madrugada no la usó. Al día siguiente la pareja desayunó junta. No sabían nada: ella porque no estaba consciente, él porque no creía haber hecho nada malo.

En la sala de control hubo cambio de turno. Según la productora, la Súper alertó al relevo de lo ocurrido y se decidió consultar a un grupo de directivos del programa y de la productora. Se desplazaron psicólogos a la casa. Ya después de comer empezó a haber reacciones. Él fue expulsado, alegando “conducta inaceptable”. Lo mandaron a una habitación en un hotel a las afueras de Madrid, donde le esperaban los psicólogos. “Lo tuvieron hasta las 11 de la noche con ellos, diciéndole que tenía que pedir perdón”, cuenta Antonio Madrid, su abogado. El letrado ha pedido que se archive el caso contra su cliente. “No existen elementos para una pena de banquillo”, defiende. Su solicitud ha sido desestimada. Madrid explica que José María López, que defiende su inocencia, sigue en tratamiento psicológico. Carlota Prado lleva dos años sin trabajar y también en tratamiento, según El Confidencial. Este periódico ha intentado recabar, sin éxito, la versión de la joven y sus abogados.

Cuando convocaron a Carlota Prado al confesionario ese domingo por la tarde, la cámara seguía funcionando, como siempre. Escuchó la voz del Súper, que le explicó que había pasado algo y debía ver unas imágenes. Desde la productora aseguran ahora que fue un error mostrarle el vídeo del abuso. ¿Por qué lo hicieron? La respuesta varía según a quién se pregunte. O bien porque preferían que ella viese que no había habido violencia y decida qué tipo de abuso había sufrido, o bien para que López no pudiera mentirle y decirle que no había pasado nada. Zeppelin avisó a la Guardia Civil. Ella salió de la casa de Gran Hermano y regresó semanas después. Al salir de nuevo, denunció. El juicio sigue pendiente de fecha.