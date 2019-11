26.000 atenciones clínicas por cáncer laboral en un año y solo 23 casos reconocidos

Unas resistencias de amianto en las vías del tren fueron muy probablemente las causantes del mesotelioma pleural que le diagnosticaron a Manuel Galisteo en 2014. Este tumor es el cáncer ocupacional que se reconoce de forma más clara y que tiene más casos recogidos oficialmente. La Seguridad Social determinó rápidamente que su tumor fue por culpa del trabajo que desempeñaba. No había mucha duda: había estado en contacto con esta sustancia y trabajaba desde los 17 años en Adif (entonces Renfe). Así, lo que comenzaba siendo una baja convencional, que habría conllevado una reducción progresiva de salario, se convirtió en una laboral, con el 100% del sueldo.

A partir de ahí, empezó un rosario de juicios para reclamar más derechos que ha ido ganando hasta el año pasado. El primero, porque su mutua no quería aceptar el recargo de prestaciones (un plus que se aplica cuando un accidente de trabajo, o una enfermedad profesional se ha producido por una deficiente aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales) del 50% que determinó la Seguridad Social. En dos instancias distintas los jueces le dieron la razón, de forma que está cobrando el equivalente a un sueldo y medio. El siguiente litigio se produjo con Adif, a la que reclamaba una indemnización de 350.000 euros como compensación por la enfermedad. La empresa ofrecía 80.000 y un juez determinó que fueran 250.000. “Mi abogado me recomendó no seguir recurriendo para no alargar el proceso, teniendo en cuenta que no sé si voy a vivir muchos más años”, explica Galisteo. Hoy tiene 59 y, según dice, unos cuantos ganados, ya que no le daban una esperanza de vida de más de dos años cuando le diagnosticaron su cáncer.